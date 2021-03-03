Михаил Мишустин без предупреждения заехал в кафе на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне, 2 марта, по дороге из Алтайского края в Республику Алтай поужинал в комплексе "Горная страна" на въезде в Бийск. При этом, по словам владельца точки Алексея Саламатова, никто о визите главы кабмина его не предупреждал.

"Михаил Мишустин побывал в моей "Горной стране". Недавно отбыл в Горно-Алтайск. Заехали без предупреждения. Меня там не было", – цитирует Саламатова Telegram-канал "Алтай: главные новости".

Напомним, премьер-министра накормили и в Барнауле. Во время визита в школу № 53 Мишустина угощали гречневой кашей с котлетами. Кроме учебного заведения, глава кабмина посетил Алтайский завод прецизионных изделий, после чего провел переговоры с губернатором Виктором Томенко.

3 марта Мишустин работает в Республике Алтай. И сегодня же ему исполняется 55 лет. Ранее появлялась информация, что премьер может отпраздновать это событие в одном из курортных отелей Горного Алтая.

В четверг, 4 марта, главу кабмина ждут в Тыве.