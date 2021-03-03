Михаил Мишустин без предупреждения заехал в кафе на Алтае

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне, 2 марта, по дороге из Алтайского края в Республику Алтай поужинал в комплексе "Горная страна" на въезде в Бийск. При этом, по словам владельца точки Алексея Саламатова, никто о визите главы кабмина его не предупреждал.
"Михаил Мишустин побывал в моей "Горной стране". Недавно отбыл в Горно-Алтайск. Заехали без предупреждения. Меня там не было", – цитирует Саламатова Telegram-канал "Алтай: главные новости".
Напомним, премьер-министра накормили и в Барнауле. Во время визита в школу № 53 Мишустина угощали гречневой кашей с котлетами. Кроме учебного заведения, глава кабмина посетил Алтайский завод прецизионных изделий, после чего провел переговоры с губернатором Виктором Томенко.
3 марта Мишустин работает в Республике Алтай. И сегодня же ему исполняется 55 лет. Ранее появлялась информация, что премьер может отпраздновать это событие в одном из курортных отелей Горного Алтая.
В четверг, 4 марта, главу кабмина ждут в Тыве.
Комментарии
Лицо Бийска. в плане еды, - чебуреки великаны на пути в горный или горячие пирожки на пути в Белокуриху.
А че гречкой в 53 школе не наелся?
С днем рождения!
Место для дворца присматривает
Не стал бы он в придорожных тошниловках есть что попало...
Всегда там останавливаясь. Нормальная еда.
Не думали к чему этот вояж по стране?
нашел где есть, изжогу поди лечит сейчас коньяком на алтайвиладже... день рождения как никак
3.03.2021 07:54
1
Не думали к чему этот вояж по стране?
К чему? Тоже хотелось бы знать?
Меня там не было
точнее тебя выгнала охрана и завела своих поваров))
Погода вроде хорошая была, чего это он на машине ехал?
Саакашвили рассказывал, когда к нему Буш приехал, то захотел жрать по дороге с аэропорта, так как у Путина в Москве обедать отказался. Заехали в ресторан по дороге, сели за столик, подлетает официант, я ему по грузински начинаю давать указания, а Буш смеется, говорит: "Он понимает только по английски, этот официант из моей охраны."
3.03.2021 06:42
- гость -
Из школы с собой тормозок собрали. В Бийске разогрел в микроволновке..