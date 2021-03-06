Автобус слетел в кювет на Чуйском тракте в Алтайском крае

ДТП с пассажирским автобусом произошло на 254 км Чуйского тракта, сообщили amic.ru очевидцы.

Транспорт съехал в кювет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

"Какой маршрут не указано, возможно, заказной, — рассказала местная жительница. — Съехал под дорогу. Сильно метёт".

Напомним, ранее жителей региона предупредили о метели и сильной гололедице на дорогах.

5 марта очевидцы рассказали о другой аварии на трассе в Алтайском крае. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой.