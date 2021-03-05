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Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе Барнаул – Бийск

, ИА "Амител"
Движение перекрыто
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии на трассе в Алтайском крае. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой.

На дороге отмечаются неблагоприятные погодные условия. Сложность создают сильные переметы и метель, которая снижает видимость.

В результате аварии движение по трассе перекрыто почти полностью. Информации о пострадавших нет. 

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее сообщалось, что в Змеиногорском и Рубцовском районах ограничили движение для всех видов транспорта на трассе регионального значения К-03. Причиной такой меры стала непогода и отсутствие видимости на дороге.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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