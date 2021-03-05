Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой на трассе Барнаул – Бийск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной аварии на трассе в Алтайском крае. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой.

На дороге отмечаются неблагоприятные погодные условия. Сложность создают сильные переметы и метель, которая снижает видимость.

В результате аварии движение по трассе перекрыто почти полностью. Информации о пострадавших нет.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Змеиногорском и Рубцовском районах ограничили движение для всех видов транспорта на трассе регионального значения К-03. Причиной такой меры стала непогода и отсутствие видимости на дороге.