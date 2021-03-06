До +7 и мокрый снег обещают в Алтайском крае 6 марта

Суббота в некоторых районах Алтайского края будет очень теплой. Однако в на некоторых территориях ожидаются метели.

В крае температура воздуха составит -3...+2 градуса, местами по югу до +7 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле термометры покажут 0...-2 градуса. В начале дня небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 12-17 м/с.

В ночь с 6 на 7 марта в крае температура воздуха составит -4...-9 градусов, местами до -15 градусов. В отдельных районах небольшой, по северу местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица.