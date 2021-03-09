Генпрокуратура назвала самые коррумпированные регионы

Москва возглавляет рейтинг российских регионов по количеству выявленных случаев взяточничества в 2020 году. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры России Виктор Балдин.

По его словам, в десятку самых "коррумпированных" регионов также вошли Татарстан, Ставропольский край, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Меньше всего фактов взяточничества за год зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Отметим, что летом 2020 года Генпрокуратура публиковала список регионов с наименьшим уровнем взяточничества, т.е. соотношением количества выявленных взяток на 100 тыс. населения. Присутствовал в этом рейтинге и Алтайский край. Однако в списке (по общему количеству случаев взяточничества), озвученном Балдиным, регион отсутствует.

Ранее Балдин назвал профессии, представители которых чаще всего берут взятки. По словам сотрудника Генпрокуратуры, это полицейские, педагоги и работники уголовно-исправительной системы.