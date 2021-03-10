Власти придумали, что делать с пробкой на Красноармейском в Барнауле

В Барнауле скорректировали работу светофоров на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Ежедневно по утрам там со стороны съезда с Горы собирается огромная пробка. Это вызвано перекрытием улицы Челюскинцев из-за ремонта моста.

Автомобилисты неоднократно сообщали о неудобствах в соцсетях. Эту информацию Центр управления регионом (ЦУР) передал в администрацию города. В итоге комитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи нашел решение проблемы: длительность разрешающего сигнала светофора в прямом направлении со стороны Южного тракта увеличили на 5-7 секунд. Это позволит усилить пропускную способность участка дороги, подчеркивается на странице ЦУРа в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ремонт моста на Челюскинцев начался в феврале. Закончить работы планируется к 1 ноября, но подрядчик – Барнаульское ДСУ №4 – пообещало приложить все усилия, чтобы завершить реконструкцию раньше намеченного срока.