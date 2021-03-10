Стол в купюрах. Появилось видео задержания главы Минздрава Алтая

Следственный комитет России опубликовал видео задержания главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова.

На записи запечатлели моменты задержания, доставки в региональное управление СКР, допроса и обыска. В частности, в кадре появляется стол, на котором аккуратно разложены пятитысячные купюры.

Напомним, о задержании стало известно утром 10 марта. Коваленко и Туюнчекова обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, деньги передавали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами и иное содействие.