Мэрия Барнаула опровергла информацию о пищевом отравлении более 140 школьников

Администрация Барнаула опровергла сообщение ТАСС о том, что более 140 учеников школы № 128 обратились к медикам с симптомами пищевого отравления за последнюю неделю. Как отмечает пресс-центр в Telegram, на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного случая отравления.

Напомним, что о массовом недомогании учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

В образовательном учреждении работают специалисты Роспотребнадзора, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также проведут отбор проб воды, смывы с поверхностей, проверят продукты.

Тем временем прокуратура Алтайского края организовала проверку исполнения законодательства при организации питания школьников. По информации ведомства, пока известно только об одном обратившемся в медучреждение ребенке. Госпитализация ему не потребовалась.