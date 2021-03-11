Ученики барнаульской школы массово пожаловались на тошноту

Ученики старших классов барнаульской школы № 128 массово почувствовали недомогание. Как сообщают "Вести Алтай", стало известно более чем о 13 фактах расстройства здоровья у старшеклассников.
Что именно стало причиной и в каком состоянии находятся ученики школы, пока неизвестно. Как пишет "Катунь 24", у детей наблюдается тошнота и рвота. Возможно, причиной отравления стала ротавирусная инфекция – ранее вспышку диагностировали и у учащихся других школ города.
Мать одного из заболевших учеников девятого класса рассказала "Толку", что сейчас у ее сына высокая температура, рвота и слабость. Такие же симптомы наблюдаются еще у 15 его одноклассников. "Сначала думали, что массовое отравление, но он в школе не ел и не пил. В других старших классах ситуация та же. Непонятно, почему не прекращают учебный процесс", – сказала женщина.
Комментарии
Остатки котлеток мож подвезли с 53
Не понятно, почему не прекращают учебный процесс
а зачем если таки уж уже...
Насвай поди не свежий был?
проблюются вернутся. никаких прекращений уч. процесса
Если высокая температура, значит скорее всего вирусная инфекция, а не отравление. Т.е. ротавирус. Анализы можно сдать - если подтвердится, тогда введут карантин в школе.
Мишустин проверил котлетки, так что не надо тут разводить
11.03.2021 15:33
- гость -
Насвай поди не свежий был?
---------
У вас богатый опыт употребления насвая?
Непонятно, почему не прекращают учебный процесс", – сказала женщина.
Непонятно зачем его прекращать?
У вас богатый опыт употребления насвая?
_
О, да, милочка!
11.03.2021 15:47
- гость -
У вас богатый опыт употребления насвая?
_
О, да, милочка!
Так и держите его при себе и вех по себе не ровняйте