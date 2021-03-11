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Новости

Ученики барнаульской школы массово пожаловались на тошноту

, ИА "Амител"
По предварительной информации, плохо себя почувствовали не менее 13 старшеклассников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученики старших классов барнаульской школы № 128 массово почувствовали недомогание. Как сообщают "Вести Алтай", стало известно более чем о 13 фактах расстройства здоровья у старшеклассников.

Что именно стало причиной и в каком состоянии находятся ученики школы, пока неизвестно. Как пишет "Катунь 24", у детей наблюдается тошнота и рвота. Возможно, причиной отравления стала ротавирусная инфекция – ранее вспышку диагностировали и у учащихся других школ города.

Мать одного из заболевших учеников девятого класса рассказала "Толку", что сейчас у ее сына высокая температура, рвота и слабость. Такие же симптомы наблюдаются еще у 15 его одноклассников. "Сначала думали, что массовое отравление, но он в школе не ел и не пил. В других старших классах ситуация та же. Непонятно, почему не прекращают учебный процесс", – сказала женщина.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.03.2021 15:25
111

Остатки котлеток мож подвезли с 53

11.03.2021 15:26
- гость -

Не понятно, почему не прекращают учебный процесс

а зачем если таки уж уже...

11.03.2021 15:33
- гость -

Насвай поди не свежий был?

11.03.2021 15:33
- гость -

проблюются вернутся. никаких прекращений уч. процесса

11.03.2021 15:44
- гость -

Если высокая температура, значит скорее всего вирусная инфекция, а не отравление. Т.е. ротавирус. Анализы можно сдать - если подтвердится, тогда введут карантин в школе.

11.03.2021 15:44
- гость -

Мишустин проверил котлетки, так что не надо тут разводить

11.03.2021 15:45
- гость -

11.03.2021 15:33
- гость -
Насвай поди не свежий был?
---------
У вас богатый опыт употребления насвая?

11.03.2021 15:46
- гость -

Непонятно, почему не прекращают учебный процесс", – сказала женщина.

Непонятно зачем его прекращать?

11.03.2021 15:47
- гость -

У вас богатый опыт употребления насвая?
_
О, да, милочка!

11.03.2021 16:21
гость

11.03.2021 15:47
- гость -
У вас богатый опыт употребления насвая?
_
О, да, милочка!

Так и держите его при себе и вех по себе не ровняйте

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