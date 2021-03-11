Ученики барнаульской школы массово пожаловались на тошноту

Ученики старших классов барнаульской школы № 128 массово почувствовали недомогание. Как сообщают "Вести Алтай", стало известно более чем о 13 фактах расстройства здоровья у старшеклассников.

Что именно стало причиной и в каком состоянии находятся ученики школы, пока неизвестно. Как пишет "Катунь 24", у детей наблюдается тошнота и рвота. Возможно, причиной отравления стала ротавирусная инфекция – ранее вспышку диагностировали и у учащихся других школ города.

Мать одного из заболевших учеников девятого класса рассказала "Толку", что сейчас у ее сына высокая температура, рвота и слабость. Такие же симптомы наблюдаются еще у 15 его одноклассников. "Сначала думали, что массовое отравление, но он в школе не ел и не пил. В других старших классах ситуация та же. Непонятно, почему не прекращают учебный процесс", – сказала женщина.