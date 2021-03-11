В Барнауле назвали диагнозы заболевших учеников школы № 128

В комитете по образованию Барнаула назвали диагнозы заболевших школьников СОШ № 128. По результатам проверки выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет. Как подчеркивает пресс-центр мэрии, в случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин.

Сейчас в образовательном учреждении работают специалисты Роспотребнадзора, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также проведут отбор проб воды, смывы с поверхностей, проверят продукты.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что если будет установлен "субъективный фактор вины людей или группы людей", то к расследованию подключатся и другие надзорные органы, в том числе правоохранительные.

Напомним, что о массовом недомогании среди учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта.