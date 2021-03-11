В Барнауле назвали диагнозы заболевших учеников школы № 128

В комитете по образованию Барнаула назвали диагнозы заболевших школьников СОШ № 128. По результатам проверки выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.
По словам директора школы Евгения Кочеткова, ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшний день нет. Как подчеркивает пресс-центр мэрии, в случае роста числа заболевших некоторые классы будут закрыты на карантин.
Сейчас в образовательном учреждении работают специалисты Роспотребнадзора, ведется эпидемиологическое расследование. На месте также проведут отбор проб воды, смывы с поверхностей, проверят продукты.
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заявил, что если будет установлен "субъективный фактор вины людей или группы людей", то к расследованию подключатся и другие надзорные органы, в том числе правоохранительные.
Напомним, что о массовом недомогании среди учеников старших классов барнаульской школы № 128 стало известно 11 марта.
Комментарии
Ротавирус официально не признают? Или даже анализы на него не брали?
В комитете по образованию Барнаула назвали диагнозы заболевших школьников
--------------------
Диагнозы устанавливают врачи. Подозреваю, что за такое малое время даже анализы сделать не реально.
Ротавирус официально не признают? Или даже анализы на него не брали?
интересно как
только симптоматически
проблема где? слабая имунка у детей, продрищуться и норм.. году в 2000 даже не замечали таких мелочей, а сейчас бдительность, матери.. в общем само пройдет.
Массово почувствовали недомогание. Заметьте,массово!
Мать одного из заболевших учеников девятого класса рассказала "Толку", что сейчас у ее сына высокая температура, рвота и слабость. Такие же симптомы наблюдаются еще у 15 его одноклассников.
Это речь про один класс. Если только в одном классе такое количество заболевших,то ...
11.03.2021 17:00
- гость -
Ротавирус официально не признают? Или даже анализы на него не брали?
интересно как
только симптоматически
---------
Вообще-то анализы на ротавирус берут.
Например: Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест (Rotavirus Direct Detection by latex agglutination).
11.03.2021 17:02
nik
проблема где? слабая имунка у детей, продрищуться и норм.. году в 2000 даже не замечали таких мелочей, а сейчас бдительность, матери.. в общем само пройдет.
---------
О, nik. Желаю тебе на себе испытать сию мелочь Исстонешься ведь, что помираешь.
Пишу не совсем по теме.
Город-сплошной каток! Хотя бы у магазинов, школ и детсадов, поликлиниках и больниц,магазинов надо посыпать песком.
Амик,только вы можете поднять эту тему и как-то решить.