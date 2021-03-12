В мэрии обсудили, как будут спасать Барнаулкапстрой от банкротства

Ситуации с "Барнаулкапстроем" посвятили совещание в мэрии Барнаула, которое провела заместитель главы администрации по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк.

Как сообщает пресс-служба властей краевой столицы, в обсуждении принял участие директор и юристы компании, а также представитель инициативной группы дольщиков.

Одним из вопросов, которые рассматривали участники мероприятия, стали иски о признании "Барнаулкапстроя" банкротом. В частности, определены направления для усиления претензионной и исковой работы.

Ранее губернатор Виктор Томенко взял на личный контроль достройку ЖК "Парковый" в Барнауле и обратил особое внимание на необходимость предотвратить любые угрозы банкротства "Барнаулкапстроя".

Губернатор подчеркнул, что главная задача – это полное исполнение всех обязательств перед дольщиками ЖК "Парковый".

Напомним, в начале месяца директор строительной компании Сергей Шумов рассказал о ситуации на объекте. По его словам, наибольшая готовность у третьей блок-секции – свыше 80%. При этом застройщик СК "Панорама" практически не работает.