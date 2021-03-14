Почти 7 млн человек вакцинировались от коронавируса в России

В России уже более 7 млн человек поставили вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "Соловьёв. Live".

"Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно, людей в нашей стране", – сказал он.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В Алтайском крае, по данным на 9 марта, прививку от ковида поставили порядка 60 тысяч человек, 52% из этого числа – пожилые люди.

Накануне в России зарегистрировали 9 908 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,3 млн человек, 91,6 тысячи пациентов скончались.