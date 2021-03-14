Почти 7 млн человек вакцинировались от коронавируса в России

В России уже более 7 млн человек поставили вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире "Соловьёв. Live".
"Прививку получили уже 7 млн, наверное, соответственно, людей в нашей стране", – сказал он.
Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. В Алтайском крае, по данным на 9 марта, прививку от ковида поставили порядка 60 тысяч человек, 52% из этого числа – пожилые люди.
Накануне в России зарегистрировали 9 908 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,3 млн человек, 91,6 тысячи пациентов скончались.
Комментарии
Круто - это сколько процентов жителей России привилось?! Страшная цифра...
достаточно.
для сравнения
суббота, 13 марта. В США сделали более 100 млн прививок от коронавируса. Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.В среднем в США делают 2 млн прививок в день.
14.03.2021 12:27
- гость -
Чуть более 3 % это достаточно?! В т.ч. для коллективного иммунитета?! Обоснуй!
14.03.2021 12:27
- гость -
Круто - это сколько процентов жителей России привилось?! Страшная цифра...
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У нас люди не идут прививаться. Суеверие, страхи, невежество.
14.03.2021 12:51
- гость -
Ну, вы задвинули - какое суеверие, страхи, невежество - эти люди русский мир по планете продвигают!!!
14.03.2021 12:41
almas
Кому интересны твои США? Там обязательная вакцинация и на 3-4 месяца. А потом по-новой. Молись на них дальше.
В США за год от коронавируса умерло больше людей чем погибло за две мировые войны.
13:26 - гость - "Кому интересны твои США?"
Для меня интересны темпы вакцинации в России. Почему, по твоему мнению, надо скрывать эти данные по США?
Ты не та ли депутатка от фракции «Единая Россия» Ольга Казакова, которая во время выступления на пленарном заседании Госдумы упрекнула российские каналы в том, что вместо продвижения внутреннего туризма они рассказывают о привлекательных местах для отдыха за рубежом? То есть, замалчивать о "красотах зарубежья" и рассказывать, как все хорошо у нас и прекрасно...
"В России уже более 7 млн человек поставили вакцину"
А сколько полностью вакцинировалось? Так как полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Так что из 7 млн поставивших вакцину, только примерно третью часть составляют полностью вакцинированные - это примерно 2-2.5 млн человек (за два месяца). Такими темпами к какому сроку они выполнят поставленную задачу президентом: «Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией»...
США хотят сделать прививки всему взрослому населению уже к нынешнему лету.
13:35
- гость -
В США за год от коронавируса умерло больше людей чем погибло за две мировые войны.
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А ещё там негров линчуют!
14.03.2021 13:59
almas
Для меня интересны темпы вакцинации в России.
Если так интересны, то провакцинируйся сам и уговори пройти вакцинирование друзей и родственников. Глядишь и темпы поднимутся.
Чем строчить портянки в интернете.
14:09
- гость -
то провакцинируйся сам
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А пукцина работает?
Смешно читать ботов, наяривающих на САСШ
:35- гость - "В США за год от коронавируса умерло больше людей чем погибло за две мировые войны."
Почему о том, как плохо у них надо говорить, а о том, что они за один день вакцинируют 2 млн человек надо замалчивать? Американскими темпами 7 млн россиян за 4 дня можно было привить, у нас же на это ушло 2 месяца. Все нормально и говорить не о чем?
14.03.2021 14:24
almas, та за Бога ради, идите и прививайтесь, кто не дает?Другое дело, что не идем.И тут загадка.