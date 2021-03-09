Прививки от COVID-19 в Алтайском крае чаще других ставят пенсионеры

В Алтайском крае вакцинацию от коронавируса прошли уже порядка 60 тысяч человек, 52% из этого числа — пожилые люди, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Его слова приводят "Вести Алтай".

Глава ведомства отметил, что люди старше 60 лет чаще остальных страдают тяжелой формой COVID-19. В 2020 году это и привело к росту смертности в крае, когда скончались на 5 тысяч человек больше, чем в 2019-м. При этом, по словам Попова, прирост на 99% обусловлен именно пожилыми людьми.

"Первоочередная задача, которую мы ставим перед собой и перед участковой сетью, – вакцинация возрастного контингента и тех, кто страдает хроническими заболеваниями", — подчеркнул Дмитрий Попов.

Ранее в Алтайском крае до 20 марта продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Вместе с тем требования к социальной дистанции в 1,5 метра в регионе, напротив, смягчили.