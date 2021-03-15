Понедельник, 15 Март, 18:31

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,51
€ 87,8
-8°


4400045 +9437
Обь
-15см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

Роспотребнадзор назвал причину недомогания учеников барнаульской школы № 128

, ИА "Амител"
В образовательном учреждении усилили меры по контролю за текущей уборкой и проветриванию, а также провели дезинфекцию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Норовирус и ротавирус стали причиной вспышечной заболеваемости среди учеников барнаульской школы № 128. По данным лабораторных исследований, инфекцию обнаружили и у педагогов, и у детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, результаты проб внешней среды, продуктов и воды в учреждении соответствуют санитарным требованиям. Санврачи продолжают контроль за проведением профилактических мероприятий.

В школе усилили контроль за текущей уборкой, режимом проветривания и обеззараживания воздуха. Ранее сотрудники специализированной компании провели заключительную дезинфекцию на пищеблоке и в местах общего пользования.

Как отмечают в Минздраве Алтайского края, дети, у которых отмечалась клиника кишечной инфекции, уже выздоровели.

Напомним, что о массовом недомогании учеников старших классов школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

Тогда же мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что за последнюю неделю более 140 учеников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Там отметили, что на 11 марта ни одного подтверждённого случая отравления нет.

Несмотря на это, в школе приостановили занятия. Кроме Роспотребнадзора, проверку в учебном заведении организовали сотрудники СК и прокуратуры. Также 12 марта замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела экстренное совещание, чтобы выяснить причины инцидента.

15 марта Роспотребнадзор возобновил работу школы. Глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко выразил сожаления, что из-за неподтверждённой информации создалось напряжение среди родителей.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

15.03.2021 16:37
- гость -

В школе усилили контроль за текущей уборкой, режимом проветривания и обеззараживания воздуха....

То есть раньше было бесконтрольно
Вот и результат!

15.03.2021 17:33
- гость -

Основная причина. Программа обучения

15.03.2021 17:34
- гость -

Скоро и учителя разбегутся.

15.03.2021 17:40
владимир

Медики уже бегут,скоро травками лечиться будем.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
18:29
Здание ресторана "Русский чай" в очередной раз выставили на торги в Барнауле 0
18:08
Алтайские эсеры рассказали, как барнаульцы оценивают деятельность мэра 0
17:53
В Госдуме заявили, что 40% россиян живут за чертой бедности 0
17:41
Администрация Барнаула заплатит более 4 млн за доставку подарочных трамваев из Москвы 2
17:29
Житель Алтайского края более 20 раз ударил знакомого ножом 0
17:17
Шесть человек погибли во время песчаной бури в Монголии 0
17:05
Первый случай укуса клеща зафиксировали на Алтае 0
16:54
Решение за минуты. ВТБ в десять раз ускорил обработку клиентских данных 1
16:43
Барнаульского вратаря впервые вызвали в сборную России 0
16:30
Роспотребнадзор назвал причину недомогания учеников барнаульской школы № 128 4
16:16
Росгвардия будет охранять автобусы в Барнауле 7
16:03
Отзыв лицензии у "ФорБанка" лишил денег барнаульскую НКО, помогавшую детям-аутистам 8
15:53
"Динамо-Барнаул" обыграло "молодёжку" клуба РПЛ 0
15:41
Более 4 млн человек в России перебороли коронавирус 6
15:28
24 педагога вышли в финал конкурса "Учитель года Алтая – 2021" 0
15:15
Следователи спустя 28 лет раскрыли убийство в АГИК 7
15:06
H.E.R., Билли Айлиш и Imanbek. Кто стал лауреатом "Грэмми" в 2021 году 0
14:55
Экологи: в Барнауле леса и парки заливают жидкими нечистотами 25
14:43
Опасные методы взыскания. 18 "чёрных" кредиторов разоблачили в Барнауле за год 3
14:31
Возбуждено уголовное дело из-за гибели инспектора ДПС, которого сбил лихач на Toyota 4
14:16
Специалисты выявили неочевидный фактор, из-за которого повышается риск инсульта 2
14:04
Барнаульцам напомнили о праве на компенсацию за оплату услуг ЖКХ 2
13:54
Барнаулец обчистил магазин, в котором раньше работал 0
13:42
В России научились определять количество коронавируса у человека 1
13:29
Алтайских чиновников оштрафовали почти на миллион за плохую уборку снега 11
13:18
Барнаульская школа № 128 возобновила работу в обычном режиме 4
13:05
В Приморье вандалы изрисовали портреты героев ВОВ 22
12:51
Барнаулец загрустил из-за плачевного состояния фасадов в центре города 28
12:42
Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
12:30
В алтайской ГИБДД рассказали подробности столкновения внедорожника с двумя грузовиками 1
12:20
Полиция рассказала о всплеске мошенничеств при приёме на работу 1
12:07
Алтайские чудо-женщины. Как в Барнауле прошёл чемпионат по бодибилдингу 26
11:54
Более 100 сотрудников главного ковидного госпиталя наградили в Алтайском крае 1
11:44
Единый оклад хотят ввести для молодых российских учителей 6
11:31
Стали известны имена кандидатов на пост главы Троицкого района 3
11:17
Учёные: около половины россиян выработали антитела к коронавирусу 9
11:05
Алтайская футболистка помогла своей команде победить в стартовом матче чемпионата России 1
10:53
Россиянина оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G 9
10:40
Ещё 12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 5
10:28
Внедорожник расплющило после столкновения с КамАЗом на трассе Барнаул – Заринск 2
10:15
"Потрясающе красивый". Новый торговый центр с витражными стёклами построят в Барнауле 28
10:02
Успех начинается с мечты. Как алтайский бизнесмен успешно ведёт три дела одновременно 1
09:52
Учёные рассказали, когда Земля станет непригодной для жизни 8
09:44
Светофоры отключили на нескольких оживлённых перекрёстках Барнаула 0
09:31
Россияне могут лишиться дешёвых игрушек из Китая 8
09:16
Сибирячка забрала из зоопарка пантеру, от которой отказалась мать 1
09:05
Актёр Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин приедут в Барнаул 4
08:52
В России может появиться налоговый вычет для детей 15
08:43
Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье человека 1
08:30
Усадьбу с мясным цехом продают в Барнауле 12
08:16
Космонавт сделал снимок Барнаула с МКС перед рассветом 4
08:04
Алтайский край занял второе место в Сибири по качеству образования 6
07:46
Россиянам рассказали, нужно ли бояться глобального потепления 6
07:32
Мужчины, которые устали ждать своих дам после шопинга 8
07:17
Чистый понедельник. Чего нельзя делать в этот день и зачем нужно полоскать рот водкой 16
07:03
От создания сайтов до IT-стартапа. Чему учат детей в компьютерной академии "Шаг" 0
06:36
Великий пост: от Чистого понедельника до Пасхи 3
06:32
Нет, нет и нет. Коты, которые категорически отказываются обниматься 0
06:24
"Блажь это". Врач развеял миф о вреде салата из помидоров и огурцов 2
06:01
Холодно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 марта 0
23:55
Такой день. Масленица без огня и удвоение убыли населения Алтайского края 2
23:23
Кардиолог назвал простой и эффективный способ снизить давление 4
22:58
Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых" 11
22:30
"Никому не нужны". Бийчане пожаловались на плачевное состояние дома 0
21:58
Косуля забежала в райцентр в Алтайском крае 1
21:27
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Бийске по нацпроекту БКАД 0
20:51
Гашение коллекционных конвертов к Кубку мира по гребле проведут в Барнауле 0
20:26
Барнаулец стал фигурантом дела, проехав на угнанной машине несколько метров 0
19:58
Убыль населения Алтайского края в 2021 году выросла вдвое 3
19:25
Алтай вошёл в пятёрку регионов с самым высоким ростом преступности 6
18:49
Малые предприятия Алтайского края за месяц потеряли сотни работников 0
18:12
В марте Землю накроет двухдневная магнитная буря 0
17:43
"Выйдем на забастовку". Воспитатели детсада просят главу Алтая о помощи 2
17:16
Число умерших от ковида в России резко снизилось за сутки 2
16:50
Свыше 100 площадок примут гостей в Музейную ночь в Алтайском крае 2
16:18
Аналитик предрёк обвал курса доллара к концу апреля 12
15:46
Баскетболисты "Барнаула" вновь выиграли во втором раунде Суперлиги-2 0
15:15
В Барнауле не стали сжигать чучело на Масленицу 9
14:44
Молодой барнаулец украл одежду из магазина и попался полиции 0
14:15
Барнаульцы будут меньше платить за проезд по одному из автобусных маршрутов города 5
13:44
Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае не снизилось за неделю 0
13:15
Пострадавшие при крушении военного самолета в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии 0
12:43
Глава алтайского Минкульта проведёт поэтический вечер 9
12:12
Почти 7 млн человек вакцинировались от коронавируса в России 21
11:43
В Бийске таксисты устроили акцию протеста против низких тарифов 12
11:11
Юрий Шатунов рассказал об убийстве клавишника "Ласкового мая" на его глазах 0
10:39
2500 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 8
10:09
19 случаев COVID-19 выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:39
Правительство не даст денег Алтайскому краю в рамках госпомощи регионам Сибири 36
09:06
Диетолог назвал способ избежать переедания 0
08:39
"Аватар" Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым фильмом 3
08:10
"Жалеем, что воры без работы останутся?" Экологи предложили сократить аренду лесов 31
07:39
Пеките блинцы! Весёлые поздравления с Масленицей 0
07:08
Власти опровергли запрет на празднование Масленицы в барнаульском парке "Арлекино" 7
06:44
Прощёное воскресенье 2021: у кого просить прощения и как правильно это делать 5
06:05
Гололёд и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 14 марта 0
23:48
Такой день. Розыск беглого экс-спецназовца и принудительная вакцинация от COVID-19 2
23:13
Российская лыжница Юлия Ступак взяла золото в масс-старт в финале Кубка мира 0
22:48
В Евросоюзе задумались о "менее воинственном подходе" к отношениям с Россией 6
22:21
Сотрудники скорой помощи Бийска устроили конфликт с начальством из-за ковидных выплат 3
21:49
Инфекционист оценил возможность отмены ограничений по COVID-19 в России 2
21:17
Губернатор Томенко обсудил лучшие муниципальные практики Алтайского края 3
20:49
Четыре человека погибли при крушении военного самолета в Казахстане 0
20:18
Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни для Евровидения-2021 2
19:51
Соцсети: работников алтайского предприятия принуждают прививаться от COVID-19 7
19:19
В РПЦ выразили обеспокоенность идеей ввода ковид-паспортов 1
18:46
Курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 60 тысяч долларов 4
18:19
Поезд наехал на легковой автомобиль на путях неподалёку от Рубцовска 2
17:48
Путин назвал причину, по которой в Крыму провели референдум о присоединении к России 9
17:18
Опасного экс-спецназовца и рецидивиста объявили в розыск в Алтайском крае 11
16:48
Доктор Мясников рассказал, как россиянам пережить весну 2021 года 0
16:13
Почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:45
Автомобиль перевернулся на крышу в центре Барнаула 9
15:12
Власти неожиданно запретили проведение Масленицы в парке "Арлекино" 6
14:43
Врач рассказал о семи вирусах, которые могут вызвать рак 0
14:29
Бийские справороссы поменяют руководство 2
14:11
В Республике Алтай кочегар использовал рабочее помещение в качестве притона 4
13:39
России отказали в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде 20
13:08
В ГИБДД определили самое аварийное время на дорогах 2
12:36
14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 3
12:11
Российский иммунолог заявил о клеточной защите организма от коронавируса 0
11:38
22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
11:08
Представители ЕС прокомментировали решение о недопуске Белоруссии на Евровидение 21
10:42
Минтруд предложил скорректировать выплаты на детей для нуждающихся 1
10:12
Мошенник напугал жительницу Барнаула мошенниками и украл её деньги 4
09:48
Шедевральный десерт к Масленице: шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом от Sofi 5
09:01
Сила стихий: как контролировать воду, тепло и вентиляцию в энергоэффективном доме 0
08:36
Ученые подсчитали, когда закончится кислород на Земле 11
08:04
Картошка на вес золота. Что и на сколько подорожало за год в Алтайском крае? 36

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.