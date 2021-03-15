Роспотребнадзор назвал причину недомогания учеников барнаульской школы № 128

Норовирус и ротавирус стали причиной вспышечной заболеваемости среди учеников барнаульской школы № 128. По данным лабораторных исследований, инфекцию обнаружили и у педагогов, и у детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, результаты проб внешней среды, продуктов и воды в учреждении соответствуют санитарным требованиям. Санврачи продолжают контроль за проведением профилактических мероприятий.

В школе усилили контроль за текущей уборкой, режимом проветривания и обеззараживания воздуха. Ранее сотрудники специализированной компании провели заключительную дезинфекцию на пищеблоке и в местах общего пользования.

Как отмечают в Минздраве Алтайского края, дети, у которых отмечалась клиника кишечной инфекции, уже выздоровели.

Напомним, что о массовом недомогании учеников старших классов школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

Тогда же мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что за последнюю неделю более 140 учеников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Там отметили, что на 11 марта ни одного подтверждённого случая отравления нет.

Несмотря на это, в школе приостановили занятия. Кроме Роспотребнадзора, проверку в учебном заведении организовали сотрудники СК и прокуратуры. Также 12 марта замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела экстренное совещание, чтобы выяснить причины инцидента.

15 марта Роспотребнадзор возобновил работу школы. Глава Минобрнауки Алтайского края Максим Костенко выразил сожаления, что из-за неподтверждённой информации создалось напряжение среди родителей.