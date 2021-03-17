СК возбудил уголовное дело после падения жительницы Барнаула из маршрутки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщения о женщине, выпавшей из автобуса маршрута № 73. Следователи усмотрели в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

В ходе предварительного следствия сотрудники ведомства изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям водителя. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, что 16 марта в социальных сетях начали искать свидетелей происшествия, во время которого женщина получила компрессионный перелом позвоночника. Жительница Барнаула, пытаясь войти в маршрутку, поскользнулась и упала в зазор между автобусом и бордюром. По словам родственников пострадавшей, другие пассажиры помогли женщине зайти в салон. Однако через сутки после неудачной поездки у горожанки заболела спина. Снимки подтвердили компрессионный перелом позвоночника.

Позднее сотрудники ГИБДД нашли водителя маршрутки, которым оказался 27-летний мужчина. В отношении нарушителя составили административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил санкцию в виде лишения права управления транспортными средствами на 12 месяцев.