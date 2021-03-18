Выборы мэров городов могут вернуться благодаря усилиям "Новых людей"

Партия "Новые люди" в случае прохождения в Госдуму намерена внести на рассмотрение парламента законопроекты о возвращении выборов мэров и глав муниципальных районов. Такое заявление сделал лидер партии Алексей Нечаев во время подведения итогов конкурса "Марафон идей" в Челябинске. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре. Представлять "Новых людей" будут более 200 кандидатов-одномандатников, также будет сформирован партийный список.

"Марафон идей" – федеральный проект партии "Новые люди". По задумке партии, каждый желающий мог заявить на конкурс проект по изменению в лучшую сторону жизни в своём городе, регионе или стране. Победителям региональных этапов конкурса партия обещает финансовую поддержку на реализацию инициатив – 300 тысяч рублей.

Подводить итоги конкурса начали 15 марта. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев возглавлял жюри в Перми, Екатеринбурге и Челябинске. По словам Нечаева, одним из самых частых вопросов был возврат прямых выборов мэров городов и глав муниципальных районов. Жители многих регионов привыкли самостоятельно принимать ключевые решения, касающиеся их населённых пунктов. Нынешняя процедура назначений и согласований мэров и сити-менеджеров не отвечает, по мнению Алексея Нечаева, современным требованиям управления.

"Партия "Новые люди" выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании", – отметил лидер партии.

Также Алексей Нечаев убеждён, что отказ от выборов мэров плохо повлиял на отношения между властью и избирателями. "Наша позиция однозначна – высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчётны всему народу, а не только депутатскому большинству. Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть", – добавил Алексей Нечаев.

Кроме возврата выборов мэров, "Новые люди" поддерживают идею проведения в городах микрореферендумов по более широкому кругу вопросов. Такая тактика была бы успешной, например в случаях, похожих на историю с выбором места под храм в Екатеринбурге. Жители города в разговоре с Алексеем Нечаевым объяснили, что конфликта можно избежать, если бы на выбор людям было предложено несколько вариантов. Эту позицию лидер партии полностью разделяет.