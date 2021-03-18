В Роспотребнадзоре объяснили, что делать при отсутствии иммунитета после вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что нужно делать, если после вакцинации от коронавируса отсутствует иммунитет. В эфире канала "Россия 24" она отметила, что в этом случае следует прислушаться к мнению врача.

"Но в данном случае <…> каждый раз следует прислушиваться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведёт и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", – сообщила она.

Ранее Анна Попова заявила, что об отмене масочного режима в России говорить пока не приходится. По её словам, количество "инфекционного начала" в обществе ещё большое и пока тема серьёзных изменений не обсуждается.

За последние сутки в России зарегистрировали 9 803 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,4 млн человек, 93,8 тыс. пациентов скончались.