Кремль прокомментировал слова Байдена о том, что Путин – убийца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "очень плохими" высказывания американского президента Джо Байдена в адрес Владимира Путина.

"Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", – подчеркнул Песков.

По его словам, в истории отношений двух стран подобные заявления себе ещё никто не позволял, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Байден заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". СМИ также утверждают, что Байден в интервью телеканалу ABC назвал российского президента "убийцей", однако вкладывал ли он в эту фразу прямой смысл – неизвестно.