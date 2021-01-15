Глава Барнаула поднялся в сибирском медиарейтинге

Компания "Медиалогия" обнародовала рейтинг глав городов СФО по итогам 2020 года.

Список составляется на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия персоны в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял шестое место. Это на две позиции выше, чем годом ранее, когда он был врио мэра.

С большим отрывом в медиарейтинге лидирует новосибирский мэр Анатолий Локоть. В тройку вошли градоначальники Иркутска (Руслан Болотов) и Омска (Оксана Фадина). Замкнули пятерку Сергей Еремин (Красноярск) и Илья Середюк (Кемерово).

Ранее amic.ru писал, что Франк исполнил мечту 13-летнего подростка Павла о гитаре. Градоначальник пришел к нему домой и вручил долгожданный подарок, а также поздравил с наступающим Новым годом его маму и сестер.