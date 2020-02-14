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Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула?

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
На этот пост его избрали городские депутаты
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


14 февраля Вячеслав Франк стал главой Барнаула. В администрации города он работает уже 13 лет, а последние полгода Франк исполнял обязанности градоначальника. Как он стал мэром, есть ли у него опыт для этой работы и как он обещает изменить Барнаул.

1
А кто назначил его мэром? Выборов-то не было
Мэром, а точнее главой города он стал благодаря депутатам городской думы. Именно они по действующим правилам выбирают градоначальника. Сначала все желающие подают документы в специально созданную комиссию. На конкурсе 2020 года до финального этапа допустили всех кандидатов, а их было девять, позже трое снялись. На заседании Барнаульской городской Думы они представили свои программы развития города, за которые затем проголосовали депутаты. Победил 54-летний Франк. Этот пост он будет занимать ближайшие пять лет.
А выборы мэра в Барнауле отменили еще в 2010 году.
2
Почему выбрали именно его?
Де-юре потому, что его поддержала "Единая Россия". А у этой партии в городской думе сокрушительное большинство: 31 депутат из 40. У остальных кандидатов просто не было шансов, тем более что многие из них вообще беспартийные, а в БГД места поделены между партиями (у ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" по три депутата). Де-факто потому, что именно его кандидатуру поддержала краевая власть и согласовали федеральные власти. Хотя рассматривали несколько персон, но кто-то не подошел, кто-то отказался сам.
А на самом голосовании кроме него было еще пять кандидатов: депутаты БГД Алексей Скосырский и Елена Хрусталёва, безработный Алексей Шипунов, пенсионер Василий Часовских, член Общественной палаты Артем Зеров. Бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса за несколько дней до него, бизнесмен Андрей Крылов и пенсионер Владимир Барсуков снялись уже на заседании.
3
А достаточно ли у него опыта?

Вот с этим проблем точно нет. Вячеслав Франк работает в администрации города с 2007 года.  Был начальником Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, потом замглавы по вопросам градостроительства и земельным отношениям, замглавы по муниципальному имуществу и заказу, затем просто заместителем и первым заместителем.

А с августа 2019 года он исполнял обязанности главы города после добровольной и досрочной отставки Сергея Дугина.

До прихода во власть работал в строительных организациях на руководящих должностях.

Франк получил образование в Барнаульском строительном техникуме по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 1987 году. А в 2002 году окончил институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Имеет диплом о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление".

У нового главы города достаточно опыта и профессиональных знаний.

4
И что он будет делать на посту главы города?
Судя по программе, которую он представил депутатам, Вячеслав Франк намерен работать над реализацией национальных проектов. Во время выступления в БГД 14 февраля он заявил, что в Барнауле нужно поддерживать бизнес, развивать благоустройство, а также решать проблему озеленения.
"Нужно пересмотреть подход к озеленению, сохранять скверы и парки, зеленые зоны, в эту работу будем вовлекать барнаульцев. Надо разработать комплексный план развития пригорода", – сказал Франк.

Также он отметил, что в городе необходимо провести реформу муниципальной власти: "Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Мы сделаем площадки для обсуждения проблем с населением", – подчеркнул теперь уже официальный глава города. 
Читайте также в сюжете: Выборы мэра Барнаула-2020
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.02.2020 11:02
Гость

"Демократия" однако...Народ глупый, "депутаты" умные...

14.02.2020 11:08
- гость -

Зеро

14.02.2020 11:26
АБОРИГЕН

Путинская вертикаль, вот результате чего его и выбрали. Большинство Едра это только следствие. Путин долго выстраивал именно такую систему и вот она "работает".

14.02.2020 11:31
- гость -

Чел ходит под уголовкой, все мысли как бы отмазаться по похоронному бизнесу и дорогам/гсм, а ему ещё проблем подкинули сверху...

Погоны решили загрузить его окончательно, мало материала у фейсов?

14.02.2020 11:32
- гость -

теперь улицы вообще не будут убирать от снега,печаль

14.02.2020 11:37
- гость -

больше позитива, граждане))
давайте устроим флеш моб на гоголя?))

14.02.2020 11:43
- гость -

Ну за что? Господи! За что так наказал нас? Почему из всего возможного кошмара, выпал именно самый ужасный из всех имеющихся вариантов?

14.02.2020 11:52
Гость

Ждем весны. Затон и Куба будут плавать, а мэр разглагольствовать, что весна пришла неожиданно, а именно опять весной, и этой весной аномально много воды, круглосуточно работают сто тысяч человек и бла-бла-бла...

14.02.2020 12:17
барнаулец

и что он будет делать теперь? вот главный вопрос. если снег зимой его завалил, счас весной затопит, потом летом зажарит, осенью листвой завалит. противно смотреть на все эти назначения

14.02.2020 12:25
Пионер

По-сути, это никто. А выбрали,т.к. нужен удобный управляемый человек, а не тот, кто работать будет

14.02.2020 12:25
гость

бла бла бла

14.02.2020 13:01
обезьяна

14.02.2020 12:25
Пионер
По-сути, это никто. А выбрали,т.к. нужен удобный управляемый человек, а не тот, кто работать будет




а там вообще кто то работает?
кроме как на благо своего кармана?
не, не слышали

14.02.2020 13:22
- гость -

Слышь ОБЕЗЯНА!!!!!!!!!!!!!!
Поделитесь опытом как рядовой сотрудник администрации может работать на "благо своего кармана", ну акромя ЗП, которая платиЦа с (не)оплаченных Вами налогов. А то там народ сидит и не знает......?

14.02.2020 13:43
гость

Ситуация в том, что зимой идет снег, весной - будет паводок. И остановить это не в силах ни губернатор, ни мэр. Только господь бог

14.02.2020 13:55
Пионер

Ситуация в том, что зимой идет снег, весной - будет паводок. И остановить это не в силах ни губернатор, ни мэр. Только господь бог

Как явление установить - нет. Но в обязанности мера и губернатора входит предвидеть эти явления (а у нас это всегда нежданчик), тщательно готовиться к ним - техникой, ресурсами, людьми, продуктами, а так же максимально быстро устранять последствия. Вот во всем этом, нынешние назначенцы полный ноль.

14.02.2020 14:36
гость

когда уже депутаты будут нести ответственность за мэра,сколько не выбирали все заканчивали уголовными делами.

14.02.2020 14:37
- гость -

Вероятно очередной жулик и вор из партии ПЖиВ.

14.02.2020 15:58
- гость -

Работает с 2007 года.... да уж, много сделал
Почему бы не нанять какого-нибудь сити-менеджера из каких-нибудь Нидерландов? На несколько лет. Обошлось бы в итоге дешевле, чем нынешние. Про эффективность даже говорить смысла не вижу.

14.02.2020 18:36
Вова

Ну и бизнесе он не промах! Катафалки по большей части в похоронке его, оформлены только на заику! Я думал что фейсы под Франка копали, когда доки там изъяли.

15.02.2020 01:47
gorca

14.02.2020 13:22
- гость -
Слышь ОБЕЗЯНА!!!!!!!!!!!!!!
Поделитесь опытом как рядовой сотрудник администрации может работать на "благо своего кармана", ну акромя ЗП, которая платиЦа с (не)оплаченных Вами налогов. А то там народ сидит и не знает......?

Рядовой-то может и не сможет. а вот рукойводящие (я не ошиблась в написании) очень даже умеют к кормушке пристроится!!!

15.02.2020 02:01
Андрей

Похоже он на похоронке на эту должность заработал.

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