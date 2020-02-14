Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула?

14 февраля Вячеслав Франк стал главой Барнаула. В администрации города он работает уже 13 лет, а последние полгода Франк исполнял обязанности градоначальника. Как он стал мэром, есть ли у него опыт для этой работы и как он обещает изменить Барнаул.
А кто назначил его мэром? Выборов-то не было
Мэром, а точнее главой города он стал благодаря депутатам городской думы. Именно они по действующим правилам выбирают градоначальника. Сначала все желающие подают документы в специально созданную комиссию. На конкурсе 2020 года до финального этапа допустили всех кандидатов, а их было девять, позже трое снялись. На заседании Барнаульской городской Думы они представили свои программы развития города, за которые затем проголосовали депутаты. Победил 54-летний Франк. Этот пост он будет занимать ближайшие пять лет.
А выборы мэра в Барнауле отменили еще в 2010 году.
Почему выбрали именно его?
Де-юре потому, что его поддержала "Единая Россия". А у этой партии в городской думе сокрушительное большинство: 31 депутат из 40. У остальных кандидатов просто не было шансов, тем более что многие из них вообще беспартийные, а в БГД места поделены между партиями (у ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" по три депутата). Де-факто потому, что именно его кандидатуру поддержала краевая власть и согласовали федеральные власти. Хотя рассматривали несколько персон, но кто-то не подошел, кто-то отказался сам.
А на самом голосовании кроме него было еще пять кандидатов: депутаты БГД Алексей Скосырский и Елена Хрусталёва, безработный Алексей Шипунов, пенсионер Василий Часовских, член Общественной палаты Артем Зеров. Бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса за несколько дней до него, бизнесмен Андрей Крылов и пенсионер Владимир Барсуков снялись уже на заседании.
А достаточно ли у него опыта?
Вот с этим проблем точно нет. Вячеслав Франк работает в администрации города с 2007 года. Был начальником Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, потом замглавы по вопросам градостроительства и земельным отношениям, замглавы по муниципальному имуществу и заказу, затем просто заместителем и первым заместителем.
А с августа 2019 года он исполнял обязанности главы города после добровольной и досрочной отставки Сергея Дугина.
До прихода во власть работал в строительных организациях на руководящих должностях.
Франк получил образование в Барнаульском строительном техникуме по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 1987 году. А в 2002 году окончил институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Имеет диплом о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление".
У нового главы города достаточно опыта и профессиональных знаний.
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И что он будет делать на посту главы города?
Судя по программе, которую он представил депутатам, Вячеслав Франк намерен работать над реализацией национальных проектов. Во время выступления в БГД 14 февраля он заявил, что в Барнауле нужно поддерживать бизнес, развивать благоустройство, а также решать проблему озеленения.
"Нужно пересмотреть подход к озеленению, сохранять скверы и парки, зеленые зоны, в эту работу будем вовлекать барнаульцев. Надо разработать комплексный план развития пригорода", – сказал Франк.
Также он отметил, что в городе необходимо провести реформу муниципальной власти: "Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Мы сделаем площадки для обсуждения проблем с населением", – подчеркнул теперь уже официальный глава города.
Комментарии
"Демократия" однако...Народ глупый, "депутаты" умные...
Зеро
Путинская вертикаль, вот результате чего его и выбрали. Большинство Едра это только следствие. Путин долго выстраивал именно такую систему и вот она "работает".
Чел ходит под уголовкой, все мысли как бы отмазаться по похоронному бизнесу и дорогам/гсм, а ему ещё проблем подкинули сверху...
Погоны решили загрузить его окончательно, мало материала у фейсов?
теперь улицы вообще не будут убирать от снега,печаль
больше позитива, граждане))
давайте устроим флеш моб на гоголя?))
Ну за что? Господи! За что так наказал нас? Почему из всего возможного кошмара, выпал именно самый ужасный из всех имеющихся вариантов?
Ждем весны. Затон и Куба будут плавать, а мэр разглагольствовать, что весна пришла неожиданно, а именно опять весной, и этой весной аномально много воды, круглосуточно работают сто тысяч человек и бла-бла-бла...
и что он будет делать теперь? вот главный вопрос. если снег зимой его завалил, счас весной затопит, потом летом зажарит, осенью листвой завалит. противно смотреть на все эти назначения
По-сути, это никто. А выбрали,т.к. нужен удобный управляемый человек, а не тот, кто работать будет
бла бла бла
14.02.2020 12:25
Пионер
По-сути, это никто. А выбрали,т.к. нужен удобный управляемый человек, а не тот, кто работать будет
а там вообще кто то работает?
кроме как на благо своего кармана?
не, не слышали
Слышь ОБЕЗЯНА!!!!!!!!!!!!!!
Поделитесь опытом как рядовой сотрудник администрации может работать на "благо своего кармана", ну акромя ЗП, которая платиЦа с (не)оплаченных Вами налогов. А то там народ сидит и не знает......?
Ситуация в том, что зимой идет снег, весной - будет паводок. И остановить это не в силах ни губернатор, ни мэр. Только господь бог
Ситуация в том, что зимой идет снег, весной - будет паводок. И остановить это не в силах ни губернатор, ни мэр. Только господь бог
Как явление установить - нет. Но в обязанности мера и губернатора входит предвидеть эти явления (а у нас это всегда нежданчик), тщательно готовиться к ним - техникой, ресурсами, людьми, продуктами, а так же максимально быстро устранять последствия. Вот во всем этом, нынешние назначенцы полный ноль.
когда уже депутаты будут нести ответственность за мэра,сколько не выбирали все заканчивали уголовными делами.
Вероятно очередной жулик и вор из партии ПЖиВ.
Работает с 2007 года.... да уж, много сделал
Почему бы не нанять какого-нибудь сити-менеджера из каких-нибудь Нидерландов? На несколько лет. Обошлось бы в итоге дешевле, чем нынешние. Про эффективность даже говорить смысла не вижу.
Ну и бизнесе он не промах! Катафалки по большей части в похоронке его, оформлены только на заику! Я думал что фейсы под Франка копали, когда доки там изъяли.
14.02.2020 13:22
- гость -
Слышь ОБЕЗЯНА!!!!!!!!!!!!!!
Поделитесь опытом как рядовой сотрудник администрации может работать на "благо своего кармана", ну акромя ЗП, которая платиЦа с (не)оплаченных Вами налогов. А то там народ сидит и не знает......?
Рядовой-то может и не сможет. а вот рукойводящие (я не ошиблась в написании) очень даже умеют к кормушке пристроится!!!
Похоже он на похоронке на эту должность заработал.