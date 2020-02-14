Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула?

14 февраля Вячеслав Франк стал главой Барнаула. В администрации города он работает уже 13 лет, а последние полгода Франк исполнял обязанности градоначальника. Как он стал мэром, есть ли у него опыт для этой работы и как он обещает изменить Барнаул.

1 А кто назначил его мэром? Выборов-то не было Мэром, а точнее главой города он стал благодаря депутатам городской думы. Именно они по действующим правилам выбирают градоначальника. Сначала все желающие подают документы в специально созданную комиссию. На конкурсе 2020 года до финального этапа допустили всех кандидатов, а их было девять, позже трое снялись. На заседании Барнаульской городской Думы они представили свои программы развития города, за которые затем проголосовали депутаты. Победил 54-летний Франк. Этот пост он будет занимать ближайшие пять лет. А выборы мэра в Барнауле отменили еще в 2010 году.

2 Почему выбрали именно его? Де-юре потому, что его поддержала "Единая Россия". А у этой партии в городской думе сокрушительное большинство: 31 депутат из 40. У остальных кандидатов просто не было шансов, тем более что многие из них вообще беспартийные, а в БГД места поделены между партиями (у ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России" по три депутата). Де-факто потому, что именно его кандидатуру поддержала краевая власть и согласовали федеральные власти. Хотя рассматривали несколько персон, но кто-то не подошел, кто-то отказался сам. А на самом голосовании кроме него было еще пять кандидатов: депутаты БГД Алексей Скосырский и Елена Хрусталёва, безработный Алексей Шипунов, пенсионер Василий Часовских, член Общественной палаты Артем Зеров. Бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса за несколько дней до него, бизнесмен Андрей Крылов и пенсионер Владимир Барсуков снялись уже на заседании.

3 А достаточно ли у него опыта? Вот с этим проблем точно нет. Вячеслав Франк работает в администрации города с 2007 года. Был начальником Управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, потом замглавы по вопросам градостроительства и земельным отношениям, замглавы по муниципальному имуществу и заказу, затем просто заместителем и первым заместителем. А с августа 2019 года он исполнял обязанности главы города после добровольной и досрочной отставки Сергея Дугина. До прихода во власть работал в строительных организациях на руководящих должностях. Франк получил образование в Барнаульском строительном техникуме по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 1987 году. А в 2002 году окончил институт экономических преобразований и управления рынком по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Имеет диплом о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление". У нового главы города достаточно опыта и профессиональных знаний.