У работников столовой школы № 128 в Барнауле выявили норовирус

У работников пищеблока школы № 128 в Барнауле обнаружили норовирус. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова.

Вспышка кишечной инфекции произошла в учебном заведении полторы недели назад. По словам Егоровой, симптомы появились одновременно у 13 учеников, один из школьников оказался в больнице. По результатам лабораторных исследований у работников школы и детей обнаружили норовирус и ротавирус. Причём носителями норовируса оказались работники пищеблока.

"Факторы передачи разные, то есть, возможно, был занос ребятишками ротавирусной инфекции, она получила распространение среди самих ребятишек, при несоблюдении детьми каких-то элементарных мер личной гигиены. Норовирусная инфекция чаще бывает при бессимптомном носительстве, и у нас были положительные результаты у работников пищеблока, которые явились возможным источником заражения среди ребятишек", – цитируют Егорову "Вести Алтай".

Заболевшие дети сейчас уже выздоровели, в школе завершились противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что о массовом недомогании учеников старших классов школы № 128 стало известно 11 марта. По результатам проверки комитета по образованию города выяснилось, что у детей гастроэнтерит, расстройство ЖКТ и ОРВИ.

Тогда же мэрия Барнаула опровергла сообщения о том, что за последнюю неделю более 140 учеников обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Там отметили, что на 11 марта ни одного подтверждённого случая отравления нет.

Проверку в учебном заведении, помимо Роспотребнадзора, организовали сотрудники СК и прокуратуры. Также 12 марта замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова провела экстренное совещание, чтобы выяснить причины инцидента.

15 марта Роспотребнадзор возобновил работу школы.