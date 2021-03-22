Иван Ургант заразился коронавирусом, но всё равно выйдет в эфир

У российского телеведущего Ивана Урганта выявили коронавирусную инфекцию. Информацию об этом подтвердили "Подъёму" представители Первого канала.

Однако эфир телепередачи "Вечерний Ургант" отменять не стали. Более того, вести её будет сам Ургант, правда, в удалённом формате.

"Поскольку ведущий чувствует себя неплохо, канал организовал ему возможность удалённого выхода в эфир, – пояснили в пресс-службе телеканала. – Программа "Вечерний Ургант" будет выходить в обычном режиме".

Напомним, Ургант в своей передаче неоднократно шутил по поводу новостей из Алтайского края. Так, 2 марта обсудил визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Барнаул. В частности, ведущий прокомментировал обед политика в школе № 53.

Прошлой осенью Ургант пошутил о публикации о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками. Тогда ведущий заявил: "Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул". Правда, шутку оценили не все.