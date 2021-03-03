Иван Ургант пошутил про обед Михаила Мишустина в столовой барнаульской школы

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" от 2 марта обсудил визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Барнаул. В частности, ведущий прокомментировал обед политика в школе № 53.
Ургант отметил, что председатель правительства во время поездки пообедал не в элитном ресторане, закрытом суши-баре или государственном распределительном приемнике для чиновников, а в школьной столовой. При этом он ничего не заказывал, а съел то, что ему дали – гречку и котлету.
Ведущий также напомнил, что Мишустина сопровождали в командировке пять высокопоставленных чиновников: глава Минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов.
"А это еще пять котлеток. А зная Дениса Мантурова, и все восемь. Но зная Антона Силуанова, по документам – пять", – пошутил Ургант.
Кроме того, шоумен обратил внимание на лица министров: они, садясь в столовой, превращаются в тех же мальчишек, "которых в школе-то по именам никто не называл". "Они их звали как? Кот, Кравец, Сила, Решето, Манту и Михаил Владимирович Мишустин", – заключил ведущий.
Иван Ургант уже не в первый раз обсуждает новости из Алтайского края. Прошлой осенью он прокомментировал публикации о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками. Тогда ведущий заявил: "Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул". Правда, шутку оценили не все.
Комментарии
я щитаю детей обьели они
ушли не расплатившись
объели, посмотрите как нибудь какими баками вечером вывозят что дети не доели - ужаснетесь, а так премьера накормили
Какое вы однако завистливые! Накормили и хорошо. Главное то в другом - "зная Антона Силуанова, по документам – пять". У нашего глава Минфина, что бы не происходило - всё в норме!
13:50
объели, посмотрите как нибудь какими баками вечером вывозят что дети не доели - ужаснетесь, а так премьера накормили
Чо, накормили котлетками из вчерашних баков?!?!
кого нибудь да точно вчерашними, это тайна
Детей объели? А дети оплатили? Или, все таки Мишустин и оплатил - бесплатное питание он и оплатил и 1млрд. дал краю на развитие. А вы с гостей тоже берете деньги, если их чаем угостили? Про котлеты я уж молчу-задавитесь.
3.03.2021 14:41
Гость
Из своих он оплатил? Этот мультимиллионер с детьми учащимися за границей и живущих там, как и вся его свита.
3.03.2021 14:41
Гость
интересно девки пляшут))
как будто премьер из своего кармана выделяет млрд
из моих же налогов и выделяет, которые ранее с нас и забрали.
вдолбили вам что край дотационный.
так не собирайте с нас, как нибудь проживем. только еще своих чиновников себе пусть заберут
за детей платят родители
а какого фига эти взрослики за стол уселись?
за чей счет банкет?
3.03.2021 14:53
- гость -
"за детей платят родители"
За младшие классы платит государство.Из бюджетов разных уровней. И я уверен, что эти люди оплатили - не считайте их идиотами! Как и платят за обеды работники школы.
3.03.2021 14:48
гость
Где его дети живут? Можно ссылку? Или вы про их школьные годы в лицее за рубежом?
Я то вам могу дать информацию, что сейчас они учатся в МВТУ им. Баумана, и проживают на Фрунзенской набережной в Хамовниках.
Это факт.
А вы собираете устаревшие сплетни, и выдаете за сегодняшнюю действительность.
Сыновья Мишустина несколько выросли с тех пор как ваша инфа была актуальна)
3.03.2021 14:53
- гость -
Вы idiot?
Какой банкет?
3.03.2021 14:52
- гость -
Ты много налогов заплатил?
3.03.2021 15:00
- гость -
Допускаю,что побольше вашего.
3.03.2021 15:00
- гость -
дофейхоа, как и все граждане россии
если они покупают бензин, продукты и одежду в россии
все платят налоги.
даже те кто ЗП в черную получает
3.03.2021 14:58
ПЕТР
дядя петя , ты дурак? (с)
где государство берет деньги?
у абрамовича чтоли?
3.03.2021 15:00
- гость -
3.03.2021 14:53
- гость -
Вы idiot?
Какой банкет?
школьный
3.03.2021 15:09
Гость
А я более, чем уверен, что нет. Скорее всего вы вообще НДФЛ не платите. Или платите с МРОТа.
Поели бы в кафе - денег ушло бы больше. Экономия-с. А на фоне бухла на ДР вообще копейки
3.03.2021 15:27
- гость -
3.03.2021 15:09
Гость
А я более, чем уверен, что нет. Скорее всего вы вообще НДФЛ не платите. Или платите с МРОТа.
не угадали.
есть подтвержденный доход по 2-НДФЛ
и не МРОТ далеко.
таким образом премьер поел с моих налогов , детям не жалко
вы еще тут подеритесь из за котлетки
таким образом премьер поел с моих налогов , детям не жалко
с твоих налогов премьер со свитой всю поездку ест, чего теперь одну котлетку-то жалеть? а вообще подобные поездки вполне в годовой бюджет городишки захудалого влезет по стоимости, а вы с Гришей за котлетку грызетесь
3.03.2021 15:10
- гость -
"где государство берет деньги?
у абрамовича чтоли?"
И у него тоже. И с нас тоже берет. И поэтому, что берёт, имеем право спрашивать с него, как оно эти налоги использует!
Когда то, 2000 лет назад, одна историческая личность по поводу платить или не платить государству, отвечала фарисеям -" чье это изображение и надпись (на монете)? Говорят Ему: кесаревы. Так отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу"
А "дурак" я или не "дурак", зависит в первую очередь, от вашего кругозора и самомнения.
Зато эти котлетки не утащила, прилепив их под плавно ниспадающую грудь, зав. столовой добрая тётя Зоя...
3.03.2021 15:54
ПЕТР
***
Тот, кото Вы тут цитируете, знатный был бродяга без определённого места жительства, да ещё и болтун, не хуже Петросяна...
3.03.2021 15:54
ПЕТР
Кто ты такой что бы спрашивать?! Опять Петруня навернул стакан и пошел руками махать....Таких в деревне любят, там скучно, а так есть на кого посмотреть -все развлечение хоть