Среда, 3 Март, 16:11

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,58
€ 89,57
-2°


4278750 +10535
Обь
-18см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Иван Ургант пошутил про обед Михаила Мишустина в столовой барнаульской школы

, ИА "Амител"
Шоумен пофантазировал на тему того, как называли нынешних министров в детстве

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" от 2 марта обсудил визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Барнаул. В частности, ведущий прокомментировал обед политика в школе № 53.

Ургант отметил, что председатель правительства во время поездки пообедал не в элитном ресторане, закрытом суши-баре или государственном распределительном приемнике для чиновников, а в школьной столовой. При этом он ничего не заказывал, а съел то, что ему дали – гречку и котлету.

Ведущий также напомнил, что Мишустина сопровождали в командировке пять высокопоставленных чиновников: глава Минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов.

"А это еще пять котлеток. А зная Дениса Мантурова, и все восемь. Но зная Антона Силуанова, по документам – пять", – пошутил Ургант.

Кроме того, шоумен обратил внимание на лица министров: они, садясь в столовой, превращаются в тех же мальчишек, "которых в школе-то по именам никто не называл". "Они их звали как? Кот, Кравец, Сила, Решето, Манту и Михаил Владимирович Мишустин", – заключил ведущий.

Иван Ургант уже не в первый раз обсуждает новости из Алтайского края. Прошлой осенью он прокомментировал публикации о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками. Тогда ведущий заявил: "Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул". Правда, шутку оценили не все.

Читайте также в сюжете: Визит Мишустина на Алтай
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.03.2021 13:43
- гость -

я щитаю детей обьели они
ушли не расплатившись

3.03.2021 13:50
- гость -

объели, посмотрите как нибудь какими баками вечером вывозят что дети не доели - ужаснетесь, а так премьера накормили

3.03.2021 14:21
ПЕТР

Какое вы однако завистливые! Накормили и хорошо. Главное то в другом - "зная Антона Силуанова, по документам – пять". У нашего глава Минфина, что бы не происходило - всё в норме!

3.03.2021 14:22
Гость

13:50
объели, посмотрите как нибудь какими баками вечером вывозят что дети не доели - ужаснетесь, а так премьера накормили

Чо, накормили котлетками из вчерашних баков?!?!

3.03.2021 14:24
- гость -

кого нибудь да точно вчерашними, это тайна

3.03.2021 14:41
Гость

Детей объели? А дети оплатили? Или, все таки Мишустин и оплатил - бесплатное питание он и оплатил и 1млрд. дал краю на развитие. А вы с гостей тоже берете деньги, если их чаем угостили? Про котлеты я уж молчу-задавитесь.

3.03.2021 14:48
гость

3.03.2021 14:41
Гость

Из своих он оплатил? Этот мультимиллионер с детьми учащимися за границей и живущих там, как и вся его свита.

3.03.2021 14:52
- гость -

3.03.2021 14:41
Гость


интересно девки пляшут))
как будто премьер из своего кармана выделяет млрд
из моих же налогов и выделяет, которые ранее с нас и забрали.
вдолбили вам что край дотационный.
так не собирайте с нас, как нибудь проживем. только еще своих чиновников себе пусть заберут

3.03.2021 14:53
- гость -

за детей платят родители
а какого фига эти взрослики за стол уселись?
за чей счет банкет?

3.03.2021 14:58
ПЕТР

3.03.2021 14:53
- гость -
"за детей платят родители"

За младшие классы платит государство.Из бюджетов разных уровней. И я уверен, что эти люди оплатили - не считайте их идиотами! Как и платят за обеды работники школы.

3.03.2021 14:58
- гость -

3.03.2021 14:48
гость
Где его дети живут? Можно ссылку? Или вы про их школьные годы в лицее за рубежом?
Я то вам могу дать информацию, что сейчас они учатся в МВТУ им. Баумана, и проживают на Фрунзенской набережной в Хамовниках.
Это факт.
А вы собираете устаревшие сплетни, и выдаете за сегодняшнюю действительность.
Сыновья Мишустина несколько выросли с тех пор как ваша инфа была актуальна)

3.03.2021 15:00
- гость -

3.03.2021 14:53
- гость -
Вы idiot?
Какой банкет?

3.03.2021 15:00
- гость -

3.03.2021 14:52
- гость -
Ты много налогов заплатил?

3.03.2021 15:09
Гость

3.03.2021 15:00
- гость -
Допускаю,что побольше вашего.

3.03.2021 15:09
- гость -

3.03.2021 15:00
- гость -


дофейхоа, как и все граждане россии
если они покупают бензин, продукты и одежду в россии
все платят налоги.
даже те кто ЗП в черную получает

3.03.2021 15:10
- гость -

3.03.2021 14:58
ПЕТР


дядя петя , ты дурак? (с)


где государство берет деньги?
у абрамовича чтоли?

3.03.2021 15:10
- гость -

3.03.2021 15:00
- гость -
3.03.2021 14:53
- гость -
Вы idiot?
Какой банкет?



школьный

3.03.2021 15:27
- гость -

3.03.2021 15:09
Гость
А я более, чем уверен, что нет. Скорее всего вы вообще НДФЛ не платите. Или платите с МРОТа.

3.03.2021 15:28
- гость -

Поели бы в кафе - денег ушло бы больше. Экономия-с. А на фоне бухла на ДР вообще копейки

3.03.2021 15:32
- гость -

3.03.2021 15:27
- гость -
3.03.2021 15:09
Гость
А я более, чем уверен, что нет. Скорее всего вы вообще НДФЛ не платите. Или платите с МРОТа.

не угадали.
есть подтвержденный доход по 2-НДФЛ
и не МРОТ далеко.

таким образом премьер поел с моих налогов , детям не жалко

3.03.2021 15:37
- гость -

вы еще тут подеритесь из за котлетки

3.03.2021 15:40
- гость -

таким образом премьер поел с моих налогов , детям не жалко

с твоих налогов премьер со свитой всю поездку ест, чего теперь одну котлетку-то жалеть? а вообще подобные поездки вполне в годовой бюджет городишки захудалого влезет по стоимости, а вы с Гришей за котлетку грызетесь

3.03.2021 15:54
ПЕТР

3.03.2021 15:10
- гость -

"где государство берет деньги?
у абрамовича чтоли?"

И у него тоже. И с нас тоже берет. И поэтому, что берёт, имеем право спрашивать с него, как оно эти налоги использует!
Когда то, 2000 лет назад, одна историческая личность по поводу платить или не платить государству, отвечала фарисеям -" чье это изображение и надпись (на монете)? Говорят Ему: кесаревы. Так отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу"

А "дурак" я или не "дурак", зависит в первую очередь, от вашего кругозора и самомнения.

3.03.2021 15:59
Митенька ржевский

Зато эти котлетки не утащила, прилепив их под плавно ниспадающую грудь, зав. столовой добрая тётя Зоя...

3.03.2021 16:02
Митенька ржевский

3.03.2021 15:54
ПЕТР
***
Тот, кото Вы тут цитируете, знатный был бродяга без определённого места жительства, да ещё и болтун, не хуже Петросяна...

3.03.2021 16:04
- гость -

3.03.2021 15:54
ПЕТР
Кто ты такой что бы спрашивать?! Опять Петруня навернул стакан и пошел руками махать....Таких в деревне любят, там скучно, а так есть на кого посмотреть -все развлечение хоть

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
16:05
10,5 тыс. случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:53
Потенциал большой, инфраструктура недостаточна. Мишустин оценил туризм на Алтае 1
15:41
Дневная сонливость может являться симптомом редкой болезни 0
15:29
Памятник архитектуры исчез без следа в Бийске 2
15:16
В Италии выявили новый штамм коронавируса, против которого бессильна вакцина 7
15:05
В Алтайском медуниверситете опровергли информацию о задержке "ковидных" выплат 0
14:55
Мошенники придумали, как обманывать россиян при помощи портала "Госуслуги" 0
14:44
Обвиняемый в изнасиловании маленькой девочки сбежал из-под стражи на Алтае 10
14:33
Новый жилой квартал с конечной остановкой троллейбусов может появиться в Барнауле 8
14:20
Арсен Аваков заявил, что русский язык принадлежит Украине 6
14:07
Барнаульцы смогут выбрать общественные территории, которые нужно благоустроить 2
13:55
Легковушка пыталась "перелететь" через трамвай в Бийске 0
13:42
Иван Ургант пошутил про обед Михаила Мишустина в столовой барнаульской школы 26
13:30
Двух пенсионеров и собаку вытащили из огня в барнаульском поселке 0
13:17
Глава алтайского Минкульта Елена Безрукова возвращается на работу после ДТП 5
13:04
На Алтае выяснят, почему во время снегопадов нельзя было проехать к 150 населенным пунктам 10
12:54
Алтайские биатлонисты достойно выступили на чемпионате России 0
12:40
Прокуратура Бийска проверит состояние школы, названной в честь Героя Советского Союза 1
12:28
Спиной к суете: как снять усталость и раскрыть внутреннюю энергию с помощью йоги 0
12:15
В Республике Алтай умерли еще два человека с коронавирусом 0
12:03
Все трассы открыли для движения в Алтайском крае 0
11:52
13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
11:44
Рисуют все. Как получить качественное художественное образование, не поступая в вуз 13
11:32
Транспортная прокуратура заинтересовалась высадкой пассажиров из поезда в сугроб на Алтае 5
11:20
Трамваи в Бийске второй день подряд не вышли на линию из-за снегопадов 21
11:05
Малокомплектную школу под Волчихой закрывать не планируют 3
10:53
Еда в России подорожала в 7,5 раза больше, чем в Европе 85
10:43
Качай железо: в день Масленицы в Барнауле пройдет чемпионат по бодибилдингу 0
10:30
Стало известно, когда в Барнаул придет весна 0
10:17
В Барнауле 3 марта завоют сирены экстренного оповещения 3
10:04
Жителя Алтайского края могут наказать за оскорбление судьи 14
09:54
Траты россиян на покупки резко подскочили 5
09:42
Эксперт Минздрава спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в России 0
09:32
Огромная пробка собралась на трассе Барнаул – Бийск 24
09:16
Роспотребнадзор рекомендовал школьникам спать на час больше в период экзаменов 2
09:06
Жители Крутихинского района за день встретили сразу несколько видов сов 0
08:52
Врач рассказал, какие цветы лучше дарить на 8 Марта 0
08:28
Виктор Томенко снялся в ролике о барнаульском этапе Кубка мира по гребле 6
08:15
У 92-летней жительницы Алтайского края украли сумку с продуктами 3
08:02
Запрос на справедливое государство. Что пандемия принесла России и зачем власти доверие 28
07:47
Это слухи: в селе Первомайского района не будут закрывать школу 6
07:33
Мурчащее вдохновение. Коты и их домашние писатели 6
07:16
Открытая опасность. "Росводоканал" просит сообщать о колодцах и люках без крышек 0
07:01
Котлета, Амелия и минимум популизма: чем запомнился визит премьера Мишустина в Барнаул 21
06:49
Валентина Матвиенко считает, что Россия не сможет отказаться от доллара 13
06:35
Ничего темного и побольше желтого. Как задобрить солнечного Ярило весной 2021 1
06:16
Михаил Мишустин без предупреждения заехал в кафе на Алтае 19
06:03
Потепление и небольшой снег обещают синоптики в Алтайском крае 3 марта 0
23:41
Такой день. Визит Мишустина на Алтай и издевательства над мальчиком в детдоме 0
23:11
Ролики с призывами к подросткам совершать суициды распространяют в TikTok 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.