Иван Ургант пошутил про обед Михаила Мишустина в столовой барнаульской школы

Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" от 2 марта обсудил визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Барнаул. В частности, ведущий прокомментировал обед политика в школе № 53.

Ургант отметил, что председатель правительства во время поездки пообедал не в элитном ресторане, закрытом суши-баре или государственном распределительном приемнике для чиновников, а в школьной столовой. При этом он ничего не заказывал, а съел то, что ему дали – гречку и котлету.

Ведущий также напомнил, что Мишустина сопровождали в командировке пять высокопоставленных чиновников: глава Минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов.

"А это еще пять котлеток. А зная Дениса Мантурова, и все восемь. Но зная Антона Силуанова, по документам – пять", – пошутил Ургант.

Кроме того, шоумен обратил внимание на лица министров: они, садясь в столовой, превращаются в тех же мальчишек, "которых в школе-то по именам никто не называл". "Они их звали как? Кот, Кравец, Сила, Решето, Манту и Михаил Владимирович Мишустин", – заключил ведущий.

Иван Ургант уже не в первый раз обсуждает новости из Алтайского края. Прошлой осенью он прокомментировал публикации о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками. Тогда ведущий заявил: "Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул". Правда, шутку оценили не все.