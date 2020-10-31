Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал новость о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками.
"В Барнауле начали делать гробы с окошками. Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул", – сказал ведущий.
Некоторые пользователи соцсетей нашли шутку Урганта оскорбительной и посчитали, что шоумену следует извиниться перед барнаульцами.
Как уже писал amic.ru, в середине октября в Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 некоторые ритуальные компании стали делать гробы со стеклянными окошками. Услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч рублей, однако не все фирмы стали работать по таким заказам из-за целого ряда минусов.
Комментарии
Зал не воспринял эту "шутку". Ургант стал часто выглядеть несуразно.
Ошутится однако.
Урганты, Петросяны надоели. Какой дурак их смотрит?
Хорошие жители Барнаула после смерти попадают в рай, а плохие обратно в Барнаул)
А мне больше понравился ролик "Интервью на повышенных тонах. Вечерний Ургант. 14.10.2020"
В чем шутка то? Что барнаул говно, что это из за пандемии как бы неважно да? Вот это довольное существо содержится из бюджета, чтобы такие шутки выдавать.
Доколе они будут глумиться над Русским народом.
особенно смешно тем, кто потерял близких из за пандемии и похоронил их вот так, они прям ухохатались
Урганты, Петросяны надоели. Какой дурак их смотрит?
Что за глупый вопрос? Тот кто смотрит телевизор смотрит и этих клоунов. Есть и ещё "юмористические" передачи для умственно отсталых. Международная пилорама, например.
Понравился видео с падчерицей.
Наш Барнаул замечательный город и люди прекрасные.
Наш Барнаул замечательный город и люди прекрасные.
Вы хоть раз из Барнаула выезжали?
Низкосортный клоун, для второсортной публики
Неуместно, безвкусно и грубо пошутил. Бывает. А насчет Барнаула.. Живете здесь- ищите плюсы, не видите плюсов- уезжайте, а то жизнь пройдет- а вы все о том, что где-то хорошо, только не здесь. Самим-то от нытья не тошно?
31.10.2020 13:55
- гость -
Им нужно куда-нибудь на Сахалин или на Север съездить, чтобы сравнить.
Лицедеи - люди без совести.
В каждой шутке есть доля правды, а что делать? В последнее время с ковидными событиями Барнаул заявил о себе даже видавшей виды стране.
Это жестоко по отношению к родственникам умершего, которым похоронить позволяют на 10 день и отдадут неизвестно кого....Иван, выбирайте для смеха в зале, достойные шутки .
"В барнауле начали делать гробы с окошками. Это здорово что люди, уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый барнаул". Эта шутка действительно оскорбительная. У нас люди готовы даже на тот свет уйти, лишь бы не жить в барнауле, где нет ничего. Как говорится "барнаул - лучше сдохнуть, чем жить тут"
"Хорошие жители барнаула после смерти попадают в рай, а плохие - обратно в барнаул".
Чистая истина
1338. Да выезжал. И по миру ездил. Повидал города Запада. Востока и Африки. Но Барнаул родной.
Не смешно, хотя странно, что про Москву так не шутил, когда хоронили ведущего, который вёл лото, тоже гроб был с окошком.
31.10.2020 14:09
Галина
Вот для того, чтобы не случалось таких страшных вещей, о которых Вы пишете, Ургант озвучил проблему на всю страну. Это же не для смеха, а чтобы начали что-то делать с неблагоприятной эпидобстановкой в нашем крае. Форма сатиры лучше всего поможет донести ужас с коронавирусной инфекцией в Барнауле.
Змей, зачем себя так мучить, можно же поменять место жительство, уж точно не умирать.
Как говорится "барнаул - лучше сдохнуть, чем жить тут"
Что ж ты до сих пор жив и еще, к тому же, достаточно красноречив?
Один пошутил про гробы с окошками. другие устроили соревнования (региональные) между ритуальными службами по рытью могил на время... А что вы хотели - время такое и нравы, соответственно.
Чтож над чернью-то не посмеяться, Ванечка, интеллигентик, ты, наш питерскай! У людей горе, а ему смех!
гость -
31.10.2020 14:09
Галина
Вот для того, чтобы не случалось таких страшных вещей, о которых Вы пишете, Ургант озвучил проблему на всю страну. Это же не для смеха, а чтобы начали что-то делать с неблагоприятной эпидобстановкой в нашем крае. Форма сатиры лучше всего поможет донести ужас с коронавирусной инфекцией в Барнауле.
Хреновая какая-то сатира у него, бездарная...более похожая на издевательство
31.10.2020 13:17
Доколе
Доколе они будут глумиться над Русским народом.
Если б не терпели - по сей день бы пели!
А сидели тихо - так разбудили Лихо! /Башлачев/
Сидим тихо, терпим, вот над нами и глумятся
Давно не смотрю Урганта из-за злых и пошлых шуток. Пляски на костях.
Из кокого вы аула ???
Шутка неуместная в контексте ситуации с эпидемией. Но эту ситуацию создавал не Ургант. В этой ситуации виновата власть и лично путин.
31.10.2020 16:31
Павсекакий
А кто в ЕС и в США с Канадой виноват?
"А кто в ЕС и в США с Канадой виноват?"
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1. А ты где живёшь, там или здесь?
2. А там точно хуже, чем здесь?
Наша статистика по ковиду не отражает реальной картины совсем. Как в ЕС и в Америке, я не знаю, но там властям врать сложнее и опаснее, потому что см п.3.
3. Если там кто-то виноват, его не переизберут, а потом, возможно и осудят.
Иван-артист разговорного жанра,часто шутит экспромтом.Это его работа,на которой случаются шероховатости.В смысле не весь базар прошлифует.Что пристали к человеку? )
Ваня уже осточертел своими шутками. Уже не впервой. Выгнать с телевидения на радость зрителям.
31.10.2020 17:08
Павсекакий
Как в ЕС и в Америке, я не знаю
Так сходи на сайт коронавирус-монитор и глянь. Может потом не будешь здесь писать всякую похабщину. Не знает он.
"Так сходи на сайт коронавирус-монитор и глянь"
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И что? Как я могу быть уверен в соответствии официальных данных этих стран реалиям? Другое дело, что масштаб несоответствия может быть другим и причина (сознательно или нет).
И в чём "похабщина"? В том, что считаю виновной в сложившейся в РФ крайне сложной ситуации воасть? Люди умирают, в десятки, а то и в сотни раз больше, чем, например в ДТП. Это катастрофа!
Для кого эта сатира хреновая, почитайте Салтыкова-Щедрина на досуге.