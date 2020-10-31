Суббота, 31 Октябрь, 23:47

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
3°


1618116 +18140
Обь
80см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле

, ИА "Амител"
Телеведущий прокомментировал ситуацию в эфире своего шоу "Вечерний Ургант"

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал новость о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками.

"В Барнауле начали делать гробы с окошками. Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул", – сказал ведущий.

Некоторые пользователи соцсетей нашли шутку Урганта оскорбительной и посчитали, что шоумену следует извиниться перед барнаульцами.

Как уже писал amic.ru, в середине октября в Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 некоторые ритуальные компании стали делать гробы со стеклянными окошками. Услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч рублей, однако не все фирмы стали работать по таким заказам из-за целого ряда минусов.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

31.10.2020 12:06
- гость -

Зал не воспринял эту "шутку". Ургант стал часто выглядеть несуразно.

31.10.2020 12:09
- гость -

Ошутится однако.

31.10.2020 12:22
гость

Урганты, Петросяны надоели. Какой дурак их смотрит?

31.10.2020 12:33
- гость -

Хорошие жители Барнаула после смерти попадают в рай, а плохие обратно в Барнаул)

31.10.2020 12:47
- гость -

А мне больше понравился ролик "Интервью на повышенных тонах. Вечерний Ургант. 14.10.2020"

31.10.2020 13:09
Гость

В чем шутка то? Что барнаул говно, что это из за пандемии как бы неважно да? Вот это довольное существо содержится из бюджета, чтобы такие шутки выдавать.

31.10.2020 13:17
Доколе

Доколе они будут глумиться над Русским народом.

31.10.2020 13:17
- гость -

особенно смешно тем, кто потерял близких из за пандемии и похоронил их вот так, они прям ухохатались

31.10.2020 13:31
- гость -

Урганты, Петросяны надоели. Какой дурак их смотрит?

Что за глупый вопрос? Тот кто смотрит телевизор смотрит и этих клоунов. Есть и ещё "юмористические" передачи для умственно отсталых. Международная пилорама, например.

31.10.2020 13:33
- гость -

Понравился видео с падчерицей.

31.10.2020 13:34
- гость -

Наш Барнаул замечательный город и люди прекрасные.

31.10.2020 13:38
- гость -

Наш Барнаул замечательный город и люди прекрасные.

Вы хоть раз из Барнаула выезжали?

31.10.2020 13:48
- гость -

Низкосортный клоун, для второсортной публики

31.10.2020 13:55
- гость -

Неуместно, безвкусно и грубо пошутил. Бывает. А насчет Барнаула.. Живете здесь- ищите плюсы, не видите плюсов- уезжайте, а то жизнь пройдет- а вы все о том, что где-то хорошо, только не здесь. Самим-то от нытья не тошно?

31.10.2020 13:59
- гость -

31.10.2020 13:55
- гость -

Им нужно куда-нибудь на Сахалин или на Север съездить, чтобы сравнить.

31.10.2020 14:01
- гость -

Лицедеи - люди без совести.

31.10.2020 14:02
- гость -

В каждой шутке есть доля правды, а что делать? В последнее время с ковидными событиями Барнаул заявил о себе даже видавшей виды стране.

31.10.2020 14:09
Галина

Это жестоко по отношению к родственникам умершего, которым похоронить позволяют на 10 день и отдадут неизвестно кого....Иван, выбирайте для смеха в зале, достойные шутки .

31.10.2020 14:28
Змей

"В барнауле начали делать гробы с окошками. Это здорово что люди, уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый барнаул". Эта шутка действительно оскорбительная. У нас люди готовы даже на тот свет уйти, лишь бы не жить в барнауле, где нет ничего. Как говорится "барнаул - лучше сдохнуть, чем жить тут"

31.10.2020 14:32
Гостю 12:33

"Хорошие жители барнаула после смерти попадают в рай, а плохие - обратно в барнаул".

Чистая истина

31.10.2020 14:33
- гость -

1338. Да выезжал. И по миру ездил. Повидал города Запада. Востока и Африки. Но Барнаул родной.

31.10.2020 14:34
гость

Не смешно, хотя странно, что про Москву так не шутил, когда хоронили ведущего, который вёл лото, тоже гроб был с окошком.

31.10.2020 14:35
- гость -

31.10.2020 14:09
Галина

Вот для того, чтобы не случалось таких страшных вещей, о которых Вы пишете, Ургант озвучил проблему на всю страну. Это же не для смеха, а чтобы начали что-то делать с неблагоприятной эпидобстановкой в нашем крае. Форма сатиры лучше всего поможет донести ужас с коронавирусной инфекцией в Барнауле.

31.10.2020 14:36
гость

Змей, зачем себя так мучить, можно же поменять место жительство, уж точно не умирать.

31.10.2020 14:43
- гость -

Как говорится "барнаул - лучше сдохнуть, чем жить тут"

Что ж ты до сих пор жив и еще, к тому же, достаточно красноречив?

31.10.2020 14:51
Егор

Один пошутил про гробы с окошками. другие устроили соревнования (региональные) между ритуальными службами по рытью могил на время... А что вы хотели - время такое и нравы, соответственно.

31.10.2020 14:53
- гость -

Чтож над чернью-то не посмеяться, Ванечка, интеллигентик, ты, наш питерскай! У людей горе, а ему смех!

31.10.2020 14:59
- гость -

гость -
31.10.2020 14:09
Галина

Вот для того, чтобы не случалось таких страшных вещей, о которых Вы пишете, Ургант озвучил проблему на всю страну. Это же не для смеха, а чтобы начали что-то делать с неблагоприятной эпидобстановкой в нашем крае. Форма сатиры лучше всего поможет донести ужас с коронавирусной инфекцией в Барнауле.

Хреновая какая-то сатира у него, бездарная...более похожая на издевательство

31.10.2020 15:03
- гость -

31.10.2020 13:17
Доколе
Доколе они будут глумиться над Русским народом.

Если б не терпели - по сей день бы пели!
А сидели тихо - так разбудили Лихо! /Башлачев/

Сидим тихо, терпим, вот над нами и глумятся

31.10.2020 15:14
- гость -

Давно не смотрю Урганта из-за злых и пошлых шуток. Пляски на костях.

31.10.2020 15:28
- гость -

Из кокого вы аула ???

31.10.2020 16:31
Павсекакий

Шутка неуместная в контексте ситуации с эпидемией. Но эту ситуацию создавал не Ургант. В этой ситуации виновата власть и лично путин.

31.10.2020 17:00
- гость -

31.10.2020 16:31
Павсекакий

А кто в ЕС и в США с Канадой виноват?

31.10.2020 17:08
Павсекакий

"А кто в ЕС и в США с Канадой виноват?"
-----
1. А ты где живёшь, там или здесь?
2. А там точно хуже, чем здесь?
Наша статистика по ковиду не отражает реальной картины совсем. Как в ЕС и в Америке, я не знаю, но там властям врать сложнее и опаснее, потому что см п.3.
3. Если там кто-то виноват, его не переизберут, а потом, возможно и осудят.

31.10.2020 17:38
- гость -

Иван-артист разговорного жанра,часто шутит экспромтом.Это его работа,на которой случаются шероховатости.В смысле не весь базар прошлифует.Что пристали к человеку? )

31.10.2020 18:07
гость

Ваня уже осточертел своими шутками. Уже не впервой. Выгнать с телевидения на радость зрителям.

31.10.2020 18:14
- гость -

31.10.2020 17:08
Павсекакий
Как в ЕС и в Америке, я не знаю

Так сходи на сайт коронавирус-монитор и глянь. Может потом не будешь здесь писать всякую похабщину. Не знает он.

31.10.2020 18:45
Павсекакий

"Так сходи на сайт коронавирус-монитор и глянь"
----
И что? Как я могу быть уверен в соответствии официальных данных этих стран реалиям? Другое дело, что масштаб несоответствия может быть другим и причина (сознательно или нет).
И в чём "похабщина"? В том, что считаю виновной в сложившейся в РФ крайне сложной ситуации воасть? Люди умирают, в десятки, а то и в сотни раз больше, чем, например в ДТП. Это катастрофа!

31.10.2020 19:35
- гость -

Для кого эта сатира хреновая, почитайте Салтыкова-Щедрина на досуге.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:25
"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах 0
22:50
Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента 0
22:19
Магнитная буря накроет Землю в ноябре 0
21:52
Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске 0
21:17
Синоптики дали прогноз, каким будет ноябрь в Алтайском крае 0
20:50
Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки 0
20:16
Умер Шон Коннери 1
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216 0
19:14
Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре 0
18:46
Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин 2
18:11
В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях 12
17:40
Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили 0
17:11
Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле 2
16:43
Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска 15
16:09
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек 3
15:33
Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика 10
15:01
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
14:28
Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе 0
14:00
В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса 23
13:37
В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора 4
13:05
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле 1
12:33
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V" 14
12:01
Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле 39
11:30
Первый заем бесплатно. Названы самые посещаемые сайты, где выдают кредит онлайн 0
11:13
"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым 13
10:41
Алтайский край получил партию лесопожарной и лесохозяйственной техники 2
10:10
Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений 86
09:37
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк 4
09:06
В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет 6
08:35
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Версия amic.ru 17
08:05
Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов 8
07:55
Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы 20
07:34
Семь предложений – один ответ. Почему оппозиция не поддержала новый бюджет Алтая 4
06:32
День всех святых. Винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки 1
06:14
Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России 24
06:01
Метель и гололед. О погоде в Алтайском крае 31 октября 0
23:50
Такой день. Уроженец Алтайского края напал на полицейских и подготовка к зиме 0
23:30
Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах страны 0
23:09
Четыре тела извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 1
22:53
Барнаульцы рассказали о замыкающем проводе в прогулочной зоне 0
22:33
В Алтайском крае мужчина до смерти избил работодательницу из-за забытой барсетки 4
22:04
20 домов оказались разрушены из-за землетрясения в Турции 0
21:53
Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае 0
21:27
"Даже волос не дрогнул". Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии 16
21:09
Дождевая вода залила подвал многоэтажки в Барнауле из-за неработающей "ливневки" 1
20:51
В Сети появилось видеообращение подростка, который напал на полицейских в Татарстане 0
20:31
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари": Нурмагомедов высказался о Макроне 13
20:12
Более миллиона прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 2
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 215 0
19:26
В Камне-на-Оби трое злоумышленников ограбили двух пенсионерок 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.