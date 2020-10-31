Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу "Вечерний Ургант" прокомментировал новость о том, что барнаульские похоронщики начали производить гробы с окошками.

"В Барнауле начали делать гробы с окошками. Это здорово, что люди даже уходя в последний путь могут в последний раз взглянуть на любимый Барнаул", – сказал ведущий.

Некоторые пользователи соцсетей нашли шутку Урганта оскорбительной и посчитали, что шоумену следует извиниться перед барнаульцами.

Как уже писал amic.ru, в середине октября в Барнауле по просьбам родственников умерших от COVID-19 некоторые ритуальные компании стали делать гробы со стеклянными окошками. Услуга повышает стоимость изделия в среднем на 4-5 тысяч рублей, однако не все фирмы стали работать по таким заказам из-за целого ряда минусов.