Стало известно, в каком регионе Сибири отдыхал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели 20 и 21 марта в Туве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Комсомольская правда".

Представитель Кремля отметил, что во время отдыха у президента была отечественная, сибирская экипировка. Также при нем был и ядерный чемоданчик, поскольку "все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, они постоянно находятся с президентом, где бы он ни был".

На вопрос о том, есть ли у Путина водительские права для вездехода, пресс-секретарь ответил, что он не располагает такой информацией. При этом он уточнил, что это транспортное средство российский лидер освоил давно.

Напомним, минувшие выходные российский лидер провел в Сибири. На опубликованных Кремлем кадрах Путин совместно с Шойгу катается на вездеходе, обедает на свежем воздухе и гуляет по сибирской тайге.