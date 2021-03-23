В Министерстве труда и социальной защиты РФ объяснили, как подать заявление на новую выплату на детей от 3 до 7 лет. Это можно сделать либо через портал "Госуслуги", либо при личном обращении в МФЦ в период с 1 апреля по 31 декабря. Сам перерасчёт выплаты происходит уже с 1 января 2021 года.

Напомним, согласно новым правилам, размер пособия зависит от доходов семьи и может достигать 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем по стране эти суммы составляют 5,6 тыс., 8,4 тыс. и 11,3 тыс. рублей. У семей будут проверять доходы за последние четыре месяца, которые предшествуют назначению пособия.

Напомним, указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет президент России Владимир Путин подписал в середине марта. На это в 2021 году выделят более 320 млрд рублей.

Более подробно о механизме выплат и кому они положены можно прочитать в материале amic.ru.