Среда, 24 Март, 11:44

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,36
€ 89,77
-1°


4474610 +0
Обь
-18см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

Сильный ветер сорвал крышу с Барнаульского сортировочного центра

, ИА "Амител"
Упавшая кровля повредила несколько автомобилей
Фото: 'Вечерний Барнаул'

Фото: "Вечерний Барнаул"

Сильный порыв ветра сорвал часть крыши со здания Барнаульского магистрального сортировочного центра в среду, 24 марта. Он находится на площади Победы, 8а. Повреждения получили три автомобиля. На месте работают представители администрации Железнодорожного района.

Как сообщает "Вечерний Барнаул" со ссылкой на главного инженера сортировочного центра Виктора Литвиненко, восстанавливать кровлю будет сам центр, а возмещение ущерба владельцам повреждённых автомобилей возможно через суд.

Напомним, на среду, 24 марта, синоптики объявили в Алтайском крае штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду. Из-за непогоды на данный момент в регионе закрыты две трассы.

Материалы по теме

 

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.03.2021 11:41
- гость -

Улетели посылочки обратной в Китай

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
11:38
Сильный ветер сорвал крышу с Барнаульского сортировочного центра 1
11:26
19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
11:14
Две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
11:02
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:50
Центробанк обновит российские банкноты за четыре года 5
10:37
Движение трамваев после падения дерева восстановили в Барнауле 0
10:27
2020 год в Сибири стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений 3
10:15
Депутат Госдумы предложила запретить Manizha выступать под флагом России 11
10:04
Для работы в удовольствие. В чём преимущества MacBook и как выбрать нужную модель 5
09:53
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме из-за метели 2
09:42
Умер голливудский актёр Джордж Сигал 3
09:30
Врач раскрыла опасность свежего хлеба 6
09:17
Госавтоинспекция предупреждает алтайских водителей о непогоде 0
09:05
Владимир Путин привился от коронавируса 21
08:53
"Красноярские Рыси" отпрашивают своих болельщиков с работы на матч против "Динамо-Алтай" 1
08:41
Алтайский край занял пятое место в Сибири по распространению наркомании 2
08:28
Печальные итоги. От чего и где чаще всего умирали на Алтае в "ковидном" 2020-м 0
08:15
Украина ввела санкции против экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина 31
08:01
Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Барнауле 5
07:48
Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021 6
07:32
Болезнь бедных: кто и как может заразиться туберкулёзом 0
07:19
Преступление и наказание. Уголовные дела российских губернаторов в инфографике 16
07:03
Как обеспечить себя и семью чистой водой в паводок 2
06:47
"Отрицание – это нормально": психолог объяснил, почему мы протестуем против прививок 0
06:33
Приятно и полезно. Учёные нашли неожиданный эффект от "Виагры" 3
06:17
Счётная палата выявила в "Роскосмосе" нарушений более чем на 30 млрд рублей 6
06:02
Штормовой ветер и плюсовую температуру обещают в Алтайском крае 24 марта 1
23:49
Такой день. Условный срок за смертельное ДТП и штормовое предупреждение 1
23:33
Российского бойца ММА убили во время драки в ресторане 4
23:10
Глава Союза журналистов предложил запретить осуждённым выступать в СМИ 2
22:52
Ковидные льготы для россиян отменят с 1 апреля 4
22:31
Старые газеты помогли жительнице Великобритании спастись от смерти 1
22:18
Барнаульский хоккеист получил условный срок за "пьяное" ДТП со смертельным исходом 8
21:57
Две иномарки не поделили перекрёсток в Барнауле 1
21:29
Брал взятки, но ничего не решал. Замдиректора алтайской компании осудили за мошенничество 1
21:14
Жители Сибирской долины недовольны работой автобусного маршрута № 33 3
20:54
Жительницу Алтайского края осудят за убийство в новогоднюю ночь 1
20:32
Чиновники проверили строительство культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске 0
20:08
Власти прокомментировали ситуацию с многодетной матерью, которая вышла на пикет в Барнауле 5
19:50
Власти Барнаула забирают у собственников квартиры в аварийном доме 5
19:24
Товары fashion-индустрии могут подорожать в России к лету 4
19:08
Вкладчики лишившегося лицензии "ФорБанка" начали получать деньги по страховке 1
18:47
Почти 20 тысяч жителей Алтайского края заразились ОРВИ за неделю 0
18:32
Специалисты пока не устранили коммунальную аварию в центре Барнаула 0
18:08
Три человека погибли при крушении военного бомбардировщика под Калугой 4
17:55
Самку леопарда из барнаульского зоопарка вернут на родину в Томск 3
17:42
Отдых Владимира Путина в сибирской тайге впечатлил британцев 7
17:29
Дорожники в две смены будут латать ямы на улицах Барнаула холодным асфальтом 3
17:16
Лера Кудрявцева попала в реанимацию 6
17:02
Алтайская прокуратура проверит информацию о нарушении прав многодетной матери 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.