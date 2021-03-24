Сильный ветер сорвал крышу с Барнаульского сортировочного центра

Сильный порыв ветра сорвал часть крыши со здания Барнаульского магистрального сортировочного центра в среду, 24 марта. Он находится на площади Победы, 8а. Повреждения получили три автомобиля. На месте работают представители администрации Железнодорожного района.

Как сообщает "Вечерний Барнаул" со ссылкой на главного инженера сортировочного центра Виктора Литвиненко, восстанавливать кровлю будет сам центр, а возмещение ущерба владельцам повреждённых автомобилей возможно через суд.

Напомним, на среду, 24 марта, синоптики объявили в Алтайском крае штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду. Из-за непогоды на данный момент в регионе закрыты две трассы.