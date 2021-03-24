Две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Как сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, по данным на 10:47 24 марта, из-за метели и отсутствия видимости перекрыты следующие участки дорог регионального значения:

Змеиногорск – Рубцовск;

Поспелиха – Курья – Третьяково (с 9 по 169 км).

Водители в социальных сетях также жалуются на крайне низкую видимость на трассе в Алейском районе. Они рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок в этот день.

Ранее в ГИБДД предупредили водителей о неблагоприятной погоде и призвали их быть внимательными, соблюдать ПДД, не превышать скорость и выдерживать безопасную дистанцию.