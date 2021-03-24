Движение по федеральной трассе полностью перекрыли в Алтайском крае

Федеральная трасса в Алтайском крае закрыта из-за сложных погодных условий 24 марта, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

С 11:15 движение перекрыли на автодороге А-322 от Барнаула до Рубцовска (с 11 по 298 км). Ограничение распространяется на все виды транспорта.

"Причина – сложные метеорологические условия: снег, метель, боковой ветер 18 м/c, при порывах – до 30 м/с. Видимость 50-100 м, при порывах нулевая, – уточнили в ведомстве. – В связи с ухудшением погодных условий и действующим на территории региона штормовым предупреждением, дорожники, задействованные на снегоочистке федеральных трасс, работают в усиленном режиме, на линию вышло 214 единиц специализированной техники".

Ранее автомобилистов Алтайского края предупредили о перекрытии двух участков региональных автодорог.