СМИ: алтайского депутата Николая Бушкова объявили в розыск

В отношении депутата АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова могли возбудить уголовное дело. По неподтверждённой пока информации, парламентария объявили в розыск, так как он скрылся от некоего следствия, сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники в среду, 24 марта.
В краевых СУ СКР и ГУ МВД эти сведения не прокомментировали. В приёмной "Алтай-Фореста" и вовсе удивились вопросам на эту тему, отметив, что Бушков по-прежнему занимает свой пост. При этом лично прояснить ситуацию у руководителя предприятия журналистам не удалось, так как на рабочем месте в тот момент его не было, а причину его отсутствия называть отказались.
Инсайдеры "Банкфакса" не исключают, что "депутат-лесник" мог сбежать в Болгарию. Там у парламентария предположительно, есть недвижимость. Покинул ли Бушков Россию, вероятно, выяснится 26 марта, когда состоится очередная сессия АКЗС.
Добавим, что на деятельность "Алтай-Фореста" в последнее время постоянно обращают внимание правоохранители. Например, в феврале предприятие уличили более в чем 50 нарушениях, а губернатор Виктор Томенко даже поручил Минприроды изучить ситуацию.
Кроме того, в феврале брат Николая Бушкова, Александр, стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По данным СУ СКР по Томской области, он провёз алтайскую древесину без документов по территории региона.
Ранее Николай Бушков вошёл в тройку депутатов регионального парламента с наиболее высокими доходами. Согласно его декларации за 2019 год, он заработал 18 млн рублей.
Комментарии
чиновник скрывается от силовиков за границей
Наверное он оппозиционер, боится, что силовики его будут в живот пинать
Вот из таких новостей и узнаем кто депутат а кто губер)
И снова фигурирует партия "Единая Россия" которая инициировала статью за оскорбление власти... Так разве можно такую партию чем-либо оскорбить? То вор, то жулик, то взяточник и это все подтверждается фактически!
за незаконные рубки подтянули наконец-то?
Из таких новостей еще узнаем, кто от силовиков за бугор убегает
Если силовики, которые ЕР охраняют, его ловят, значит он уже не из ЕР, не будут же они своих ловить. Наверное хотел переметнуться