СМИ: алтайского депутата Николая Бушкова объявили в розыск

В отношении депутата АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова могли возбудить уголовное дело. По неподтверждённой пока информации, парламентария объявили в розыск, так как он скрылся от некоего следствия, сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на собственные источники в среду, 24 марта.

В краевых СУ СКР и ГУ МВД эти сведения не прокомментировали. В приёмной "Алтай-Фореста" и вовсе удивились вопросам на эту тему, отметив, что Бушков по-прежнему занимает свой пост. При этом лично прояснить ситуацию у руководителя предприятия журналистам не удалось, так как на рабочем месте в тот момент его не было, а причину его отсутствия называть отказались.

Инсайдеры "Банкфакса" не исключают, что "депутат-лесник" мог сбежать в Болгарию. Там у парламентария предположительно, есть недвижимость. Покинул ли Бушков Россию, вероятно, выяснится 26 марта, когда состоится очередная сессия АКЗС.

Добавим, что на деятельность "Алтай-Фореста" в последнее время постоянно обращают внимание правоохранители. Например, в феврале предприятие уличили более в чем 50 нарушениях, а губернатор Виктор Томенко даже поручил Минприроды изучить ситуацию.

Кроме того, в феврале брат Николая Бушкова, Александр, стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. По данным СУ СКР по Томской области, он провёз алтайскую древесину без документов по территории региона.

Ранее Николай Бушков вошёл в тройку депутатов регионального парламента с наиболее высокими доходами. Согласно его декларации за 2019 год, он заработал 18 млн рублей.