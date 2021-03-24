Трассу Барнаул – Бийск закрыли для всех видов транспорта

В Алтайском крае продолжаются метели и мощный ветер, в связи с чем принято решение полностью закрыть движение по участку Чуйского тракта для всех видов транспорта.

Как уточнили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай", речь идёт об отрезке с 213-го по 345-й километр (от развязки возле Новоалтайска до въезда в Бийск). Транспорт сюда не пускают с 17:00.

Вместе с тем с 16:30 движение по федеральной автодороге А-322 осуществляется в штатном режиме. Ранее участок закрывали для всех видов транспорта.

"Причиной введения ограничений стали сложные метеоусловия: снег, метель, сильный боковой ветер, ограниченная видимость, – уточнили в ведомстве. – Перерыв в движении составил 5 часов 15 минут".

Напомним, в крае до сих пор перекрыты пять региональных автодорог. В МЧС призывают временно отказаться от дальних поездок.