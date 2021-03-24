Чуйский тракт частично открыли для движения в Алтайском крае

Движение легкового транспорта возобновили по Чуйскому тракту с 19 часов, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Однако участок с 213 по 345 км (от развязки рядом с Новоалтайском до Бийска) остается закрытым для грузовиков и автобусов.

"Для водителей большегрузного транспорта на Чуйском тракте подготовлены стоянки: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле "Грани Алтая", далее в районе Новоалтайска на "Маяке" и "Облепихе", по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле "Ника-фуд" в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках", — уточнили в ведомстве.

Напомним, в крае были перекрыты пять региональных автодорог. Позднее к ним прибавился подъезд к селу Быстрый Исток. В настоящее время движение остается закрытым только по одной дороге регионального значения: Поспелиха — Курья – Третьяково (с 9 по 169 км). В МЧС призывают временно отказаться от дальних поездок.

Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, следует звонить по телефонам: 8 (3852) 50-75-12 ("Алтайавтодор"), 63-14-59 (Упрдор "Алтай"), 20-26-10 (Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС Алтайского края), 24-67-87 (Краевой центр медицины и катастроф), 39-35-86 (УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю), а также по единым номерам экстренных служб: 112, 101, 102 и 103.