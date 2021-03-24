Россиянам раскрыли условие для окончательной победы над коронавирусом

Cпикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над COVID-19 в России должна пройти массовая вакцинация. Её слова приводит РИА Новости.

"Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", – сказала она.

23 марта президент России Владимир Путин привился от коронавируса. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков доложил, что глава государства чувствует себя хорошо, а второй укол он сделает "недельки через три". Песков также выразил надежду, что вакцинация президента станет примером для россиян.

За минувшие сутки в России выявили 8861 случай COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 4,4 млн человек, скончались – 96,2 тыс. пациентов.