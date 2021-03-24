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В Кремле раскрыли подробности вакцинации Владимира Путина от коронавируса

, ИА "Амител"
Дмитрий Песков выразил надежду, что вакцинация президента станет примером для россиян
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин привился двухфазной отечественной вакциной от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Газета.ру".

По его словам, российский лидер сделает второй укол "недельки через три". Сейчас он чувствует себя хорошо. Однако какой из трёх российских препаратов ввели президенту – неизвестно. Об этом знает только сам Путин и его врач, отметил представитель Кремля.

Он заверил, что отечественные вакцины "абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны", а потому "никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет". Песков также надеется, что вакцинация президента послужит примером для россиян.

Ранее Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от ковида во вторник, 23 марта. Президент не стал брать выходной после укола. Фото- и видеосъёмка мероприятия при этом не велась.

С начала пандемии в России зарегистрировали 4,4 млн случаев COVID-19 и 96,2 тыс. смертей. За сутки вирус выявили у 8861 человека.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.03.2021 23:18
almas

Может и правильно, что не называют, какой вакциной укололся, чтобы народ не отдавал предпочтение какой-либо одной вакцине, рассуждая, что если вакцинироваться, то только такой же, какой кололся президент, мол, чем я хуже...
Съемки не велись, тоже правильно, вероятно в попу укололи, в то место, в котором вся Россия теперь, если вакцинировать президента такой страны, то только в попу ...

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