В Кремле раскрыли подробности вакцинации Владимира Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин привился двухфазной отечественной вакциной от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Газета.ру".

По его словам, российский лидер сделает второй укол "недельки через три". Сейчас он чувствует себя хорошо. Однако какой из трёх российских препаратов ввели президенту – неизвестно. Об этом знает только сам Путин и его врач, отметил представитель Кремля.

Он заверил, что отечественные вакцины "абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны", а потому "никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет". Песков также надеется, что вакцинация президента послужит примером для россиян.

Ранее Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от ковида во вторник, 23 марта. Президент не стал брать выходной после укола. Фото- и видеосъёмка мероприятия при этом не велась.

С начала пандемии в России зарегистрировали 4,4 млн случаев COVID-19 и 96,2 тыс. смертей. За сутки вирус выявили у 8861 человека.