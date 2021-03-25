Барнаульское "Динамо" уступило в последнем матче на сборах в Крымске

Футболисты барнаульского "Динамо" проиграли заключительный матч в Крымске. Алтайский клуб завершил подготовительный сбор к весенней части первенства России.

Динамовцы уступили новомосковскому "Арсеналу" со счётом 1:2. Единственный гол в составе барнаульцев забил Вадим Исаев. Таким образом, "Динамо" провело в Краснодарском крае пять спаррингов, в которых одержало одну победу и потерпело четыре поражения.

Команда уже вернулась домой. В Барнауле динамовцы продолжат подготовку к возобновлению чемпионата. Напомним, первую игру весенней части турнира алтайские футболисты проведут 7 апреля в Димитровграде против местной "Лады".