Колонна военной техники проехала по Змеиногорскому тракту в Барнауле

Колонну военной техники заметили очевидцы на Змеиногорском тракте в Барнауле. Видеозапись опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".

Всего на видео запечатлено три БТР и один грузовик. Следом за ними следуют два большегрузных автомобиля, однако неизвестно, относятся ли они к колонне. Куда именно направляются бронетранспортеры неизвестно.

Напомним, что последний раз бронетехника бывала рядом с Барнаулом накануне Дня города. Тогда бронетанковая техника и противопожарные подразделения МЧС устроили настоящее шоу на правом берегу Оби.

Т-62, Т-74, Т-80 и БМП из воинской части № 63753 продемонстрировали свои маневренные качества с применением вооружения, а спасатели МЧС зрелищно потушили загоревшуюся боевую машину пехоты.