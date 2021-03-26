Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерениях баллотироваться на второй срок в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.
"Мой ответ – да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", – сказал американский лидер, уточнив, что не может с уверенностью планировать на три с половиной или четыре года вперёд, но сейчас его ожидания именно таковы.
Байден также рассказал, что он намерен участвовать в будущих выборах с вице-президентом Камалой Харрис. По его словам, "она прекрасно выполняет свою работу, она прекрасный партнёр".
Американского лидера спросили, рассчитывает ли он на то, что его соперником будет бывший президент США Дональд Трамп. Байден отметил, что даже об этом не думает и понятия не имеет, будет ли к тому времени существовать Республиканская партия.
Ранее Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин в ответ на эти заявления "без иронии и шуток" пожелал Байдену здоровья и сказал: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, однако американский лидер лишь допустил переговоры "в какой-то момент", а позже и вовсе стало известно, что диалог между главами государств не состоится.
Комментарии
Слабак - мог бы сказать как наш - теперича власть никому не отдам!
Спящая кукла, ему еще дожить надо до второго срока.
Оптимизм- первый признак сенильной деменции...
Кукушечка))))))
Тут нашего президента называют дедушкой, а американский у них молодой политический деятель
Давайте, ребята-тролльчата, дружнееько поднасрите на Байдена! А то чо он ваше всё обзывает?
пусть первый срок досидит сначала, потом о втором думает, маразматик старый ..
Этому зомби первый год президентства бы протянуть, а даже не весь срок. О каком втором сроке речь? Он уже на Арлингтоне чалиться будет.
Вообще, это особый замут был, чтобы к власти негритянку вице-президента привести. Бидон то уже скоро спекёцца)
Услужливый дурак опаснее врага - наш то тоже не молодой - за 70 уже, фильтруйте тролли, что пишите!
Что трольчатники будете дальше говорить, наш то пострел собирается править до 36 года...
Этому зомби первый год президентства бы протянуть, а даже не весь срок. О каком втором сроке речь? Он уже на Арлингтоне чалиться будет.
Вообще, это особый замут был, чтобы к власти негритянку вице-президента привести. Бидон то уже скоро спекёцца)
26.03.2021 10:16
- гость -
Приписками занимаешься - этот повтор тебе никто не оплатит!
Бидон красавчег!
чем лучше? Тоже через пару-тройку лет будет мычать как Брежнев. Но править планирует ещё минимум пятнадцать лет. Тоже кукушка поехола.
26.03.2021 10:26
- гость -
Глупыш, какая обида - Байден всего на восемь лет старше Путина, и обязательно уйдет с поста или в 25 или в 29 году!
26.03.2021 10:30
А наш
Вроде новость про Байдена. Что вас так прёт то?
Байдену во время второго срока исполнится 87 лет. Даже Путину в 2036 будет меньше
26.03.2021 10:35
гость
Ты, эта, не заговаривайся - что значит ДАЖЕ?!
Если Байден пойдет на второй срок, то Путин хоть как уйдет с поста более молодым, чем Байден. Байдену в 29 году будет больше, чем Путину в 36-ом
26.03.2021 10:35
гость
ДАЖЕ значит, что несмотря на свой долгий срок президентства, он все равно уйдет с поста более молодым, чем Байден
Тогда Лукашенко может еще 22 года править. И всего у Лукашенко может получится почти 50 лет правления
26.03.2021 10:40
гость, это спорный вопрос.Ведь биден ни сегодня, завтра может прибраться.Очень высокая вероятность, т.к. он почти никакой.
Джо Байден поставит вместо себя Тихановскую. Не зря он ее приглашал в США.
Вообще хорошая новость
26.03.2021 10:46
- гость -
Джо Байден поставит вместо себя Тихановскую. Не зря он ее приглашал в США.
А мы за!!! пусть Тихановская в штатах президентом станет, а Белорусь останется у Луки.
В ООН необходим закон о запрете занимания руководящих должностей лицами старше 60 лет в ядерных государствах
26.03.2021 10:44
- гость -
Не, ну это с условием, что все будут здоровы. Чисто теоретически такое возможно
26.03.2021 10:52
- гость -
Ну точно. Нужно ставить 25-летних подростков, да.
26.03.2021 10:53
гость, при этом биден должен так же, как и наш заниматься спортом, а всем известно, что он даже ходит с трудом, не то чтобы бегать, или скажем штанги тягать.)
Ну ядерной кнопкой Байден единолично наверное не заведует, но после 80-и может нечаянно и нажать
26.03.2021 11:06
гость
главное чтобы с кнопкой смыва на унитазе не спутал
Мир троллям, война политиканам - их Бидон такое же посмешище, как и бункерный.
Ну таки Байден хоть не гавкает, как Хилари Клинтон!
Си Цзиньпину 67 лет и у него все шансы посидеть еще лет 20. Там сейчас такая процедура голосования, что он как Брежнев может оставаться Генсеком компартии вечно
Брежнев умер в 76 лет. А последние годы жизни был уже плох
при этом биден должен так же, как и наш заниматься спортом
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" должен" - уже смешно. Зачем?
а всем известно, что он даже ходит с трудом
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Самый успешный президент США 20-го века передвигался на инвалидной коляске.
не то чтобы бегать, или скажем штанги тягать
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Как тягание штанги помогает развитию навыков управления?
Самый успешный президент США 20-го века передвигался на инвалидной коляске
Он настолько был успешен, что конгрессмены специально для него приняли поправку об ограничении сроков президентства, иначе за него голосовали бы вечно
что конгрессмены специально для него приняли поправку об ограничении сроков президентства
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Не "для него", а "после него".
иначе за него голосовали бы вечно
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Да, и он этого заслуживал.