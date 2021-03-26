Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден заявил о намерениях баллотироваться на второй срок в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.

"Мой ответ – да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю", – сказал американский лидер, уточнив, что не может с уверенностью планировать на три с половиной или четыре года вперёд, но сейчас его ожидания именно таковы.

Байден также рассказал, что он намерен участвовать в будущих выборах с вице-президентом Камалой Харрис. По его словам, "она прекрасно выполняет свою работу, она прекрасный партнёр".

Американского лидера спросили, рассчитывает ли он на то, что его соперником будет бывший президент США Дональд Трамп. Байден отметил, что даже об этом не думает и понятия не имеет, будет ли к тому времени существовать Республиканская партия.

Ранее Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей и человеком, ответственным за вмешательство в выборы в США". Путин в ответ на эти заявления "без иронии и шуток" пожелал Байдену здоровья и сказал: "Кто как обзывается, тот так и называется". Также Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире, однако американский лидер лишь допустил переговоры "в какой-то момент", а позже и вовсе стало известно, что диалог между главами государств не состоится.