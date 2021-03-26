Крайстат зафиксировал снижение зарплат в Алтайском крае

По итогам января 2021 года средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6,5% – до 28 821 рубля. В реальном выражении рост составил 1%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.
Вместе с тем зарплата меньше среднегодовой за 2020 год и намного ниже, чем месяцем ранее. В первом случае снижение составило чуть более тысячи (зарплата составила 29 983 рубля), во втором – почти 10 тысяч рублей (38 724 рубля).
Следует отметить, что столь высокий показатель в последний месяц в году достигнут во многом за счёт премий и так называемых "тринадцатых зарплат" у бюджетников.
Вместе с тем, даже если сравнивать с показателями по итогам 11 месяцев 2020 года, всё равно имеет место незначительное снижение – с 29 057 рублей.
Напомним, по данным на 2020 год, примерно 1,3% жителей Алтайского края зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. При этом меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе.
Комментарии
Давайте в состав России вступим там уровень жизни ростёт
Сравнивать надо сравнимое! Январь 2021 с январем 2020, а не как вам, уважаемая редакция, хайповее. Вы же температуру января с температурой июля не сравниваете?
При этом меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе.
Страшно читать о таких цифрах
меньше 15 тысяч рублей получает каждый пятый трудящийся в регионе
Вот каждый пятый может же правильно проголосовать