100 млн рублей направят на безопасность дорожного движения в Алтайском крае

Порядка 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Финансирование осуществят в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На эти деньги смонтируют свыше 30 км освещения вдоль дорог и пять светофоров. В Барнауле установят пять камер фото- и видеофиксации.

"Светофорные комплексы будут размещены в Барнауле на пересечении пр. Комсомольского с ул. Интернациональной, ул. Георгия Исакова с ул. Островского, ул. Георгиева с ул. Сухэ-Батора, — уточнили в ведомстве. — В Бийске светофоры появятся на ул. Челюскинцев в районе д. 3 – 3/1 и ул. Тараса Шевченко с пер. Складской".

Кроме того, запланирована установка дорожных знаков, барьерного ограждения и искусственных дорожных неровностей.

Напомним, Алтайский край получил из федерального бюджета 30 миллионов рублей на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнауле. В ближайшие годы в краевом центре могут появиться "умные" светофоры, рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.