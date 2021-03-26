Пятница, 26 Март, 22:00

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,76
€ 89,26
0°


4501859 +9167
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
Новости

100 млн рублей направят на безопасность дорожного движения в Алтайском крае

, ИА "Амител"
На эти средства смонтируют освещение, светофоры и системы фиксации нарушений
Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Фото: пресс-служба Минтранса Алтайского края

Порядка 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального Минтранса. Финансирование осуществят в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На эти деньги смонтируют свыше 30 км освещения вдоль дорог и пять светофоров. В Барнауле установят пять камер фото- и видеофиксации.

"Светофорные комплексы будут размещены в Барнауле на пересечении пр. Комсомольского с ул. Интернациональной, ул. Георгия Исакова с ул. Островского, ул. Георгиева с ул. Сухэ-Батора, — уточнили в ведомстве. — В Бийске светофоры появятся на ул. Челюскинцев в районе д. 3 – 3/1 и ул. Тараса Шевченко с пер. Складской".

Кроме того, запланирована установка дорожных знаков, барьерного ограждения и искусственных дорожных неровностей.

Напомним, Алтайский край получил из федерального бюджета 30 миллионов рублей на разработку проекта интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнауле. В ближайшие годы в краевом центре могут появиться "умные" светофоры, рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
21:59
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4% 0
21:39
Константин Хабенский приехал ставить спектакль в Барнаул и пошел в театр на Золотаря 0
21:20
Бийчане обеспокоены сокращением четверти сотрудников Дворца культуры 0
20:59
Таиланд откроет Пхукет для привившихся от коронавируса туристов 0
20:40
Уральцу грозит 40 тысяч рублей штрафа за дебош в барнаульском аэропорту 0
20:12
32 человека погибли при столкновении поездов в Египте 1
19:51
100 млн рублей направят на безопасность дорожного движения в Алтайском крае 0
19:35
Песков рассказал о костюме, в котором Путин отдыхал в тувинской тайге 0
19:14
Глава брянской полиции: "Коррупция — важная составляющая нашей работы" 1
18:51
Рубцовские депутаты остались довольны отчетом мэра 1
18:29
Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
18:10
Нет мобильному мошенничеству: МегаФон создал платформу киберразведки 0
17:55
Барнаульского спортсмена признали футболистом месяца в России 0
17:44
Пластиковым картам предрекли исчезновение через 10 лет 1
17:33
Стало известно, какой заграничный рейс появится в аэропорту Барнаула 3
17:20
Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района 1
17:05
"Не боитесь умереть?" Доктор Мясников дал совет тем, кто опасается вакцинации 3
16:54
Пенсионеры под Барнаулом уже неделю живут без света, тепла и воды 7
16:42
Владимира Путина удивила фотография Николая Баскова в детском театре 1
16:30
С заботой о зёрнах: как в Алтайском крае работает бизнес по обжарке кофе 0
16:20
Верблюжий беби-бум произошёл в алтайском зоопарке 1
16:09
Названы наименее востребованные вакансии в Алтайском крае 2
15:57
Водитель грузовика с дровами разбился насмерть в горах Алтая 0
15:43
В России выявили свыше 9,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки 0
15:32
Жителям Алтайского края пообещали на выходных до +12 и небольшие дожди 1
15:17
Дату отчёта губернатора по итогам работы за 2020 год назначили в Алтайском крае 6
15:06
АлтГПУ будет готовить гидов-переводчиков на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ 1
14:54
Дольщик скупил 34 квартиры в проблемном ЖК в Барнауле и требует охрану 0
14:44
Погиб экс-участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 1
14:30
Республику Алтай назвали в числе лучших регионов для бизнеса 1
14:15
Остановку и стоянку автомобилей ограничат на оживлённом участке в Барнауле 0
14:02
Флагман с завидными характеристиками: где в Барнауле купить новый смартфон Realme 4
13:55
Крайстат зафиксировал снижение зарплат в Алтайском крае 5
13:42
12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:29
Два человека погибли в результате жёсткого ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск 2
13:17
В Барнауле назвали подрядчика, который достроит ЖК "Парковый" 6
13:04
Родительская суббота в Великий пост. Когда и как правильно поминать умерших 0
12:56
В Барнауле устранили обвал грунта на улице Попова 1
12:45
В мэрии Барнаула рассказали, когда исчезнет болото на въезде в ЖК "Адмирал" 15
12:32
Опального алтайского чиновника обязали оплатить поездки на служебном авто 17
12:18
Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу 2
12:05
В Комсомольске-на-Амуре простятся с выпускником барнаульского лётного училища 8
11:53
Градостроительный тупик. Архитекторы разгромили проект высотного ЖК за "Сити-Центром" 55
11:40
Азиатско-Тихоокеанский банк открыл новый офис с центром ипотечного кредитования 0
11:28
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
11:16
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Новосибирском 3
11:03
Самый воспитанный комик. В Барнауле пройдёт концерт резидента Stand Up Ивана Абрамова 5
10:55
ДК Моторостроителей продают в Барнауле за 154 млн рублей 14
10:44
Учёные раскрыли фактор преждевременной смерти у женщин 0
10:31
Более миллиона жителей Алтайского края планируют привить от ковида уже к сентябрю 16
10:19
Грунт провалился на улице Попова в Барнауле 7
10:06
Криминальная матрёшка. Барнаулец украл из магазина куртку, спрятав её под курткой 0
09:54
Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 20
09:41
"Алтай-АГАУ" продолжает побеждать в Брянске 0
09:28
Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок 65
09:15
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух 1
09:03
Брутальный и надёжный. В Автоцентре АНТ стартовали продажи нового Pajero Sport 17
08:53
Пять новых камер контроля перекрёстка появятся в Барнауле 18
08:44
Уральского дебошира задержали в аэропорту Барнаула 8
08:34
Миру пообещали волну наркомании среди пожилых людей 2
08:23
Бывший фээсбэшник уговорил дочерей обвинить деда в сексуальном насилии. Дополнено 26.03 23
08:09
Гигантский десерт и мегакоктейль. Проверь себя на знание рекордов Алтайского края 0
07:51
Наталья Бочкарёва покорила подписчиков фотографией в бассейне 15
07:32
Жители алтайского села жалуются на зловонные отходы от местного завода 4
07:19
17 детей покончили с собой в Алтайском крае в 2020 году 13
07:03
Из экзамена на водительские права уберут два обязательных упражнения 4
06:44
Первые случаи заражения ковидом после вакцинации "Спутником V" зафиксировали на Алтае 33
06:33
Жители Барнаула заметили на улице оленёнка 4
06:17
Приток трудовых мигрантов в Россию может снизиться 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.