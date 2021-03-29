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"У нас в марте было -40?" Жительница Барнаула возмущена тарифами на тепло

, ИА "Амител"
Горожанка не понимает, за что она платит такие деньги
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница города в сообществе Barnaul 22 возмутилась тарифами на отопление. К посту она прикрепила несколько снимков, чтобы сравнить суммы.

На фотографиях видно, что в январе женщина заплатила 3,4 тыс. рублей, в феврале – 4 тысячи, а в марте – 2,8 тыс. рублей. 

"Интересно, меня одну достали эти бешеные цены за отопление? Полностью отсутствует логика, почему в январе и марте сумма, грубо говоря, похожа, а в феврале резко на 1 тыс. больше. У нас в марте 40-градусные морозы стояли, как в январе?" – удивляется горожанка.

Ранее сообщалось, что предельную цену на отопление в Барнауле повысили "задним числом". Соответствующее решение приняли в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 25 января. Согласно документу, предельная стоимость гигакалории составляет 2019,14 рубля (ранее – 1991,52).

Позже в СГК заявили, что никакого повышения не было, и объяснили, почему в квитанциях появились большие суммы за отопление. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.03.2021 12:42
- гость -

расчет не за месяц с 1-31 берется а с 18-18 число, хоть бы прежде чем возмущаться информации почитала, конечно проще бурчать

29.03.2021 12:48
гость

Когда людей сгоняют в скворечники их проще нагибать тарифами ЖКХ. ЖКХ резко становится дороже и непонятно куда и на что отчисляется. Зато на западе при их низкой стоимости жилья - стараются арендовать, чтоб переезжать за более выгодными вакансиями , у нас же надо купить - а работы рядом не появляется, только сокращается!

29.03.2021 12:51
- гость -

Ну задали вопрос.. а толку то?

29.03.2021 12:54
- гость -

расчет не за месяц с 1-31 берется а с 18-18 число, хоть бы прежде чем возмущаться информации почитала, конечно проще бурчать

а почему кирпич не плавает можешь объснить?

29.03.2021 12:58
- гость -

могу, задавай вопрос в "Baranul22"

29.03.2021 13:00
- гость -

У мадам квартира в 60 кв.м. Будьте проще, в моей студии 1 тысяча отопление. Дальше будет больше, тарифы каждый год растут.

29.03.2021 13:03
-гость-

кое кому домик в Геленджеке надо отремонтировать

29.03.2021 13:04
- гость -

29.03.2021 13:00
- гость -
Вы скворец? Живете в скворечнике?

29.03.2021 13:04
- гость -

Так за март еще не платил никто. Дама из будущего. В марте она платила за февраль. Поражают такие "умные" индивидумы.

29.03.2021 13:05
- гость -

Все просто. Бешеные теплопотери, которые перевешивают на конечного потребителя.

29.03.2021 13:07
- гость -

Нельзя забывать, что у вас есть полное право подойти и спросить, что там подозрительное сосед делает возле щитка. Например, я дома так и делаю. Ведь если кто-то отбирает энергию без учёта, платить за неё придётся и мне в том числе", – объяснил замгендиректора "Алтайкрайэнерго".
-------------------------------------
Сосед возле щитка дзюбит. Замдиректора пристраивается рядом.

29.03.2021 13:08
- гость -

12-42 и 13-04, только два человека в Барнаульской генерации с обеда пришло, сейчас остальные подтянуться

29.03.2021 13:09
- гость -

О как бухгалтерия жэков-дезов-управляек возбудилась. За свои 15 тыс. и протертые юбки черное белым назовут.

29.03.2021 13:18
- гость -

29.03.2021 13:04
- гость
Почему никто не платил. Данные уже есть . Некоторые оплачивают до 1го числа. Только интересно потом смотреть распечатанную квитанцию. Во второй графе ставят нолики. Типа оплаты совсем не было.

29.03.2021 13:20
Гость

Гостю 13:04
Не тупите! 21 век на дворе. Квитанции в Системе Город уже размещены как несколько дней. Это Вы наверно сидите ждете в почтовый ящик. А суммы и правда нереальные, как будто морозы 40градусные стояли

29.03.2021 13:24
- гость -

За свои 15 тыс.
да сфигали? мы на ваши деньги очень хорошо живем, 30 и больше с премией выходит
не там жалуетесь, что за дурость это делать в интернете?

29.03.2021 13:26
- гость -

Некоторые оплачивают до 1го числа.

торопыги, в прошлом месяце ВЦ не до конца сделала заливку в онлайн, многие оплатили, третью неделю деньги бегают ищут

29.03.2021 13:27
- гость -

А еще и форбанк прогорел, у тех кто там платил вообще оплата пропала....

29.03.2021 13:33
- гость -

посмотрел свою квитанцию в системе город.
март к февралю минус 20 по отоплению (44 кв. на Потоке)

29.03.2021 13:36
- гость -

центр 66 кв.
фквраль 3400
март 2400.
10% на короткий февраль.
остальное - на меньшую подачу (дом с автоматом)

29.03.2021 13:37
Гость

Соседка живет одна в 60 кВ. постоянно жалуется что много платит, ну так переезжайте в квартиру по себе. Большая площадь большая семья на это расчёт что и доходы больше, другие купили квартиру 100 кВ. тоже недовольны, ну а как вы хотели, отопление самая дорогая строка в квитанции

29.03.2021 13:39
Гость

Большая жилплощадь это как автомобиль, зачем покупать если не можешь тянуть обслуживание

29.03.2021 13:40
- гость -


29.03.2021 13:04
- гость -
Так за март еще не платил никто. Дама из будущего. В марте она платила за февраль. Поражают такие "умные" индивидумы.
------------------
нистово плюсую
в марте платили за февраль, но при этом короткая концовка месяца пошла в март, в февральской квитанции длинный хвост января и не сильно жаркий февраль.
А возмущенная дама вполне возможно не платала 3 месяца, а теперь- а нас за ЩО?

29.03.2021 13:40
- гость -

оседка живет одна в 60 кВ. постоянно жалуется что много платит, ну так переезжайте в квартиру по себе
мало того она стопудово умалчивает что получает нормальные так субсидии которые могут достигать до 60% возмещения затрат на жкх... бабки любят поныть и поприбедняться, а живи она не в 60 а в 20 метрах субсидии были бы ноль

29.03.2021 13:41
- гость -

зачем покупать если не можешь тянуть обслуживание

а шо бы было не хуже как у Люськи)))

29.03.2021 13:50
- гость -

Во бухгалтерия дает! Давай-давай, продолжай! А может, тетка вообще незаконно проживает в своих хоромах. Выселить ее, да и всего делов.

29.03.2021 13:54
- гость -

Каждый год так, набегает за март тепло и электроэнергия по максимуму.
Я лично, думаю, что раскидывают неплательщиков на тех кто платит, поэтому такие суммы получаются.

29.03.2021 13:56
- гость -

Странно что увидели первый раз, эта петрушка ежегодная.

29.03.2021 13:57
- гость -

29.03.2021 13:54
- гость -

В марте ТЭЦ не сбавляет теплоноситель на случай возврата морозов.

29.03.2021 13:57
- гость -

тетка вообще незаконно проживает
Уточните адрес, пробью по базе.

29.03.2021 14:05
Гость

Интересный подход у вас: дорого платить, переезжайте в меньшую площадь. А может ГСК начнет уже сокращать сами свои издержки или прибыли меньше получать? А не хлопать в ладоши, да валите в меньшее. Все таки от тарифов зависят все!!! сферы производства и бизнеса

29.03.2021 14:06
- гость -

А может ГСК начнет уже сокращать сами свои издержки или прибыли меньше получать?

не может, попробуйте с ними побороться.. расскажите

29.03.2021 14:06
Гость

Что барагозите? Субсидии даются только на 18кв.м. А остальные платишь по полной. И что на сторости лет в конуру собачью залезть и в ней жить?

29.03.2021 14:07
Гость

У кого семьи, много людей и все работают никто не жалуется, плачут кто один живет на большой площади, конечно тяжело. Зачем вам 80 кВ. если живете 2? Ну а раз надо много комнат, естественно будете платить много

29.03.2021 14:15
- гость -

Бабкам лишь бы поныть, живи молча в своих хоромах.

29.03.2021 14:21
- гость -

29.03.2021 13:20
Гость

Не жду в ящик. В системе зареганы дом, квартира и квартира родителей ни на один адрес нет данных еще. По этомутак и пишу. ТОлько у меня не получилось ни по одному жилью за февраль больше чем за январь как у этой дамы.

29.03.2021 14:24
Виктор

Если бы можно было регулировать индивидуальное потребление тепла... Например, уезжаешь — ставишь +15, растишь дома оранжерею цитрусовых — +30. И платишь соответственно либо поменьше, либо побольше, по фактически потреблённому количеству тепла

29.03.2021 14:25
- гость -


29.03.2021 14:21
- гость -

подтверждаю по расчетам моего участка на 10 тысяч квартир ни у кого не было больше, вывод - врет!

29.03.2021 14:39
- гость -

Тарифы не менялись, в квитанции тариф есть, он с 01.07.2020 какой был такой и есть, зачем в статье информация о изменении? народ позлить?

29.03.2021 14:48
Гость

Ну так не хочет в конуре, тогда надо платить, а то все хотят квартиру в двух уровнях, а платил чтобы сосед. Знаете кто у нас в подъезде должники? У кого во дворе машины, большая жилплощадь и все в этом духе

29.03.2021 15:30
- гость -

29.03.2021 14:21
- гость -

Свистишь, все есть уже, только что проверил.

29.03.2021 15:35
- гость -

В разных УК разные даты выгрузки. у кого то 27-го , у кого то 2 числа.не свистите мне тут оба.

29.03.2021 15:37
- гость -

29.03.2021 15:30
- гость -

А вы со мной в доме или квартире живете? Что-то не узнаю вас. В 14 часов ни по одному из 3 адресов не было ничего.

29.03.2021 15:47
- гость -

29.03.2021 14:07
Гость
У кого семьи, много людей и все работают никто не жалуется

Бабки хоть и ворчат, а платят исправно. А вот у тез кого площадь от 150 и выше 200 долги по квартплате от 50 тыс да больше....зато не жалуются, молчат в тряпочку...
направте свою энергию на выбивание долгов, а не критику бабок...

29.03.2021 15:47
- гость -


29.03.2021 15:37
- гость -
до недели может тянутся выгрузка в онлайн, не торопитесь

29.03.2021 15:47
- гость -

хоть и ворчат, а платят исправно.
а нафиг ворчат?

29.03.2021 15:53
- гость -

29.03.2021 15:47
- гость -
хоть и ворчат, а платят исправно.
а нафиг ворчат?

возраст такой

29.03.2021 16:08
- гость -

А у нас отопление шпарят как ненормальные. При открытых окнах дома +27-29.
Звонить бесполезно, отвечают "соответствует нормам". Хочется вообще отказаться от центрального отопления. Но в многоэтажке сделать это невозможно.

29.03.2021 16:12
- гость -

29.03.2021 16:08
- гость -
мы давно поставили краники на батареи. В марте краник перекрывает и дома не жарко.
Правда платить все равно приходиться за квадраты, а не интенсивность.

29.03.2021 16:17
- гость -

29.03.2021 15:37
- гость -

не тороплюсь, уже попала разок когда оплатила раньше и по одной услуге недоплата а по другой переплата, с переплатой проще, а вот с недоплатой пришлось побегать. Плачу не раньше 5 числа, тогда уже все корректно отражается.

29.03.2021 16:18
- гость -

Можно всем домом, в каждую квартиру поставить счетчик на тепло НО если только одновременно, и платить только по своему счетчику (ПП РФ от 06.05.11 №354 (п.3 ст.33 раздел V). есть еще одно но- согласно Приказу Минрегионразвития от 29.12.11 №627, индивидуальные счетчики запрещено ставить в квартиры с вертикальной разводкой.

29.03.2021 16:19
- гость -

Плачу не раньше 5 числа
молодцы, а то мы месяц закрываем 25го, 26 го уже начинают названивать "когда квитанции" такое ощущение у них там конкурс кто быстрее добежит до сбера тому стакан семечек в подарок

29.03.2021 16:22
- гость -

29.03.2021 16:12
- гость -

мы давно поставили краники на батареи. В марте краник перекрывает и дома не жарко.
Правда платить все равно приходиться за квадраты, а не интенсивность.
--------------
Так стояки раскаленные! Батареи тоже закрываем. А стояки куда деть?

29.03.2021 16:43
- гость -

29.03.2021 16:19
- гость -

стакана мало, там сразу пакетами берут, а потом в бой у кассиров создавая очереди.

29.03.2021 19:09
Гость

У нас в подъезде в 3 комнатных квартирах в основном живут по 1 бабушке, в маленьких же наоборот куча народу, и что вы предлагаете? Бабушке тяжело за столько платить так раскидать на всех соседей? А оно наверно скоро так и будет

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