"У нас в марте было -40?" Жительница Барнаула возмущена тарифами на тепло

Жительница города в сообществе Barnaul 22 возмутилась тарифами на отопление. К посту она прикрепила несколько снимков, чтобы сравнить суммы.
На фотографиях видно, что в январе женщина заплатила 3,4 тыс. рублей, в феврале – 4 тысячи, а в марте – 2,8 тыс. рублей.
"Интересно, меня одну достали эти бешеные цены за отопление? Полностью отсутствует логика, почему в январе и марте сумма, грубо говоря, похожа, а в феврале резко на 1 тыс. больше. У нас в марте 40-градусные морозы стояли, как в январе?" – удивляется горожанка.
Ранее сообщалось, что предельную цену на отопление в Барнауле повысили "задним числом". Соответствующее решение приняли в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 25 января. Согласно документу, предельная стоимость гигакалории составляет 2019,14 рубля (ранее – 1991,52).
Позже в СГК заявили, что никакого повышения не было, и объяснили, почему в квитанциях появились большие суммы за отопление.
Комментарии
расчет не за месяц с 1-31 берется а с 18-18 число, хоть бы прежде чем возмущаться информации почитала, конечно проще бурчать
Когда людей сгоняют в скворечники их проще нагибать тарифами ЖКХ. ЖКХ резко становится дороже и непонятно куда и на что отчисляется. Зато на западе при их низкой стоимости жилья - стараются арендовать, чтоб переезжать за более выгодными вакансиями , у нас же надо купить - а работы рядом не появляется, только сокращается!
Ну задали вопрос.. а толку то?
расчет не за месяц с 1-31 берется а с 18-18 число, хоть бы прежде чем возмущаться информации почитала, конечно проще бурчать
а почему кирпич не плавает можешь объснить?
могу, задавай вопрос в "Baranul22"
У мадам квартира в 60 кв.м. Будьте проще, в моей студии 1 тысяча отопление. Дальше будет больше, тарифы каждый год растут.
кое кому домик в Геленджеке надо отремонтировать
29.03.2021 13:00
- гость -
Вы скворец? Живете в скворечнике?
Так за март еще не платил никто. Дама из будущего. В марте она платила за февраль. Поражают такие "умные" индивидумы.
Все просто. Бешеные теплопотери, которые перевешивают на конечного потребителя.
Нельзя забывать, что у вас есть полное право подойти и спросить, что там подозрительное сосед делает возле щитка. Например, я дома так и делаю. Ведь если кто-то отбирает энергию без учёта, платить за неё придётся и мне в том числе", – объяснил замгендиректора "Алтайкрайэнерго".
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Сосед возле щитка дзюбит. Замдиректора пристраивается рядом.
12-42 и 13-04, только два человека в Барнаульской генерации с обеда пришло, сейчас остальные подтянуться
О как бухгалтерия жэков-дезов-управляек возбудилась. За свои 15 тыс. и протертые юбки черное белым назовут.
29.03.2021 13:04
- гость
Почему никто не платил. Данные уже есть . Некоторые оплачивают до 1го числа. Только интересно потом смотреть распечатанную квитанцию. Во второй графе ставят нолики. Типа оплаты совсем не было.
Гостю 13:04
Не тупите! 21 век на дворе. Квитанции в Системе Город уже размещены как несколько дней. Это Вы наверно сидите ждете в почтовый ящик. А суммы и правда нереальные, как будто морозы 40градусные стояли
За свои 15 тыс.
да сфигали? мы на ваши деньги очень хорошо живем, 30 и больше с премией выходит
не там жалуетесь, что за дурость это делать в интернете?
Некоторые оплачивают до 1го числа.
торопыги, в прошлом месяце ВЦ не до конца сделала заливку в онлайн, многие оплатили, третью неделю деньги бегают ищут
А еще и форбанк прогорел, у тех кто там платил вообще оплата пропала....
посмотрел свою квитанцию в системе город.
март к февралю минус 20 по отоплению (44 кв. на Потоке)
центр 66 кв.
фквраль 3400
март 2400.
10% на короткий февраль.
остальное - на меньшую подачу (дом с автоматом)
Соседка живет одна в 60 кВ. постоянно жалуется что много платит, ну так переезжайте в квартиру по себе. Большая площадь большая семья на это расчёт что и доходы больше, другие купили квартиру 100 кВ. тоже недовольны, ну а как вы хотели, отопление самая дорогая строка в квитанции
Большая жилплощадь это как автомобиль, зачем покупать если не можешь тянуть обслуживание
29.03.2021 13:04
- гость -
Так за март еще не платил никто. Дама из будущего. В марте она платила за февраль. Поражают такие "умные" индивидумы.
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нистово плюсую
в марте платили за февраль, но при этом короткая концовка месяца пошла в март, в февральской квитанции длинный хвост января и не сильно жаркий февраль.
А возмущенная дама вполне возможно не платала 3 месяца, а теперь- а нас за ЩО?
оседка живет одна в 60 кВ. постоянно жалуется что много платит, ну так переезжайте в квартиру по себе
мало того она стопудово умалчивает что получает нормальные так субсидии которые могут достигать до 60% возмещения затрат на жкх... бабки любят поныть и поприбедняться, а живи она не в 60 а в 20 метрах субсидии были бы ноль
зачем покупать если не можешь тянуть обслуживание
а шо бы было не хуже как у Люськи)))
Во бухгалтерия дает! Давай-давай, продолжай! А может, тетка вообще незаконно проживает в своих хоромах. Выселить ее, да и всего делов.
Каждый год так, набегает за март тепло и электроэнергия по максимуму.
Я лично, думаю, что раскидывают неплательщиков на тех кто платит, поэтому такие суммы получаются.
Странно что увидели первый раз, эта петрушка ежегодная.
29.03.2021 13:54
- гость -
В марте ТЭЦ не сбавляет теплоноситель на случай возврата морозов.
тетка вообще незаконно проживает
Уточните адрес, пробью по базе.
Интересный подход у вас: дорого платить, переезжайте в меньшую площадь. А может ГСК начнет уже сокращать сами свои издержки или прибыли меньше получать? А не хлопать в ладоши, да валите в меньшее. Все таки от тарифов зависят все!!! сферы производства и бизнеса
А может ГСК начнет уже сокращать сами свои издержки или прибыли меньше получать?
не может, попробуйте с ними побороться.. расскажите
Что барагозите? Субсидии даются только на 18кв.м. А остальные платишь по полной. И что на сторости лет в конуру собачью залезть и в ней жить?
У кого семьи, много людей и все работают никто не жалуется, плачут кто один живет на большой площади, конечно тяжело. Зачем вам 80 кВ. если живете 2? Ну а раз надо много комнат, естественно будете платить много
Бабкам лишь бы поныть, живи молча в своих хоромах.
29.03.2021 13:20
Гость
Не жду в ящик. В системе зареганы дом, квартира и квартира родителей ни на один адрес нет данных еще. По этомутак и пишу. ТОлько у меня не получилось ни по одному жилью за февраль больше чем за январь как у этой дамы.
Если бы можно было регулировать индивидуальное потребление тепла... Например, уезжаешь — ставишь +15, растишь дома оранжерею цитрусовых — +30. И платишь соответственно либо поменьше, либо побольше, по фактически потреблённому количеству тепла
29.03.2021 14:21
- гость -
подтверждаю по расчетам моего участка на 10 тысяч квартир ни у кого не было больше, вывод - врет!
Тарифы не менялись, в квитанции тариф есть, он с 01.07.2020 какой был такой и есть, зачем в статье информация о изменении? народ позлить?
Ну так не хочет в конуре, тогда надо платить, а то все хотят квартиру в двух уровнях, а платил чтобы сосед. Знаете кто у нас в подъезде должники? У кого во дворе машины, большая жилплощадь и все в этом духе
29.03.2021 14:21
- гость -
Свистишь, все есть уже, только что проверил.
В разных УК разные даты выгрузки. у кого то 27-го , у кого то 2 числа.не свистите мне тут оба.
29.03.2021 15:30
- гость -
А вы со мной в доме или квартире живете? Что-то не узнаю вас. В 14 часов ни по одному из 3 адресов не было ничего.
29.03.2021 14:07
Гость
У кого семьи, много людей и все работают никто не жалуется
Бабки хоть и ворчат, а платят исправно. А вот у тез кого площадь от 150 и выше 200 долги по квартплате от 50 тыс да больше....зато не жалуются, молчат в тряпочку...
направте свою энергию на выбивание долгов, а не критику бабок...
29.03.2021 15:37
- гость -
до недели может тянутся выгрузка в онлайн, не торопитесь
хоть и ворчат, а платят исправно.
а нафиг ворчат?
29.03.2021 15:47
- гость -
хоть и ворчат, а платят исправно.
а нафиг ворчат?
возраст такой
А у нас отопление шпарят как ненормальные. При открытых окнах дома +27-29.
Звонить бесполезно, отвечают "соответствует нормам". Хочется вообще отказаться от центрального отопления. Но в многоэтажке сделать это невозможно.
29.03.2021 16:08
- гость -
мы давно поставили краники на батареи. В марте краник перекрывает и дома не жарко.
Правда платить все равно приходиться за квадраты, а не интенсивность.
29.03.2021 15:37
- гость -
не тороплюсь, уже попала разок когда оплатила раньше и по одной услуге недоплата а по другой переплата, с переплатой проще, а вот с недоплатой пришлось побегать. Плачу не раньше 5 числа, тогда уже все корректно отражается.
Можно всем домом, в каждую квартиру поставить счетчик на тепло НО если только одновременно, и платить только по своему счетчику (ПП РФ от 06.05.11 №354 (п.3 ст.33 раздел V). есть еще одно но- согласно Приказу Минрегионразвития от 29.12.11 №627, индивидуальные счетчики запрещено ставить в квартиры с вертикальной разводкой.
Плачу не раньше 5 числа
молодцы, а то мы месяц закрываем 25го, 26 го уже начинают названивать "когда квитанции" такое ощущение у них там конкурс кто быстрее добежит до сбера тому стакан семечек в подарок
29.03.2021 16:12
- гость -
мы давно поставили краники на батареи. В марте краник перекрывает и дома не жарко.
Правда платить все равно приходиться за квадраты, а не интенсивность.
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Так стояки раскаленные! Батареи тоже закрываем. А стояки куда деть?
29.03.2021 16:19
- гость -
стакана мало, там сразу пакетами берут, а потом в бой у кассиров создавая очереди.
У нас в подъезде в 3 комнатных квартирах в основном живут по 1 бабушке, в маленьких же наоборот куча народу, и что вы предлагаете? Бабушке тяжело за столько платить так раскидать на всех соседей? А оно наверно скоро так и будет