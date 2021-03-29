"У нас в марте было -40?" Жительница Барнаула возмущена тарифами на тепло

Жительница города в сообществе Barnaul 22 возмутилась тарифами на отопление. К посту она прикрепила несколько снимков, чтобы сравнить суммы.

На фотографиях видно, что в январе женщина заплатила 3,4 тыс. рублей, в феврале – 4 тысячи, а в марте – 2,8 тыс. рублей.

"Интересно, меня одну достали эти бешеные цены за отопление? Полностью отсутствует логика, почему в январе и марте сумма, грубо говоря, похожа, а в феврале резко на 1 тыс. больше. У нас в марте 40-градусные морозы стояли, как в январе?" – удивляется горожанка.

Ранее сообщалось, что предельную цену на отопление в Барнауле повысили "задним числом". Соответствующее решение приняли в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 25 января. Согласно документу, предельная стоимость гигакалории составляет 2019,14 рубля (ранее – 1991,52).

Позже в СГК заявили, что никакого повышения не было, и объяснили, почему в квитанциях появились большие суммы за отопление.