Под Новосибирском задержали продавцов поддельными справками об отсутствии ковида

В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные справки об отсутствии COVID-19 для въезда в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

У злоумышленников изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трёх миллионов рублей, а также клиентскую базу.

Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции.

Ранее правительство разрешило россиянам выезжать за границу, а иностранцам въезжать в Россию. Правда, пока что не всем. И для этого необходимо будет представить документы, подтверждающие цель поездки.