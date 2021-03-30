В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость коронавирусом этой весной

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может вырасти уже весной, однако вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Ещё возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъёмы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", – цитирует Пшеничную РИА Новости.

Эпидемиолог подчеркнула, что уже прослеживается тренд к снижению заболеваемости коронавирусом. Это связано с массовой вакцинацией и соблюдением ковидных ограничений.

По данным Пшеничной, если люди будут и дальше придерживаться мер профилактики, то весной резкого роста заражённых не будет. Также вероятно, к лету и вовсе удастся достигнуть прошлогоднего минимума по заболеваемости.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над COVID-19 в России должна пройти массовая вакцинация.

Накануне в России зарегистрировали 8,7 тысячи случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 98 тысяч пациентов скончались.