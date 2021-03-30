В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость коронавирусом этой весной

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России может вырасти уже весной, однако вряд ли достигнет показателей осеннего пика. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Ещё возможны суточные колебания заболеваемости. Такие незначительные подъёмы весной характерны для сезонных инфекций, которой, судя по всему, становится и COVID-19. Но рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика", – цитирует Пшеничную РИА Новости.
Эпидемиолог подчеркнула, что уже прослеживается тренд к снижению заболеваемости коронавирусом. Это связано с массовой вакцинацией и соблюдением ковидных ограничений.
По данным Пшеничной, если люди будут и дальше придерживаться мер профилактики, то весной резкого роста заражённых не будет. Также вероятно, к лету и вовсе удастся достигнуть прошлогоднего минимума по заболеваемости.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над COVID-19 в России должна пройти массовая вакцинация.
Накануне в России зарегистрировали 8,7 тысячи случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 98 тысяч пациентов скончались.
Комментарии
люди уже никаких мер не придерживаются, о чем вы говорите?
а вот если не считать заболевших, то конечно можно достигнуть прошлогоднего минимума
да, люди у нас пофигисты
Это связано с массовой вакцинацией и соблюдением ковидных ограничений.
Это связано с тем, что народ уже переболел этим вирусом. Уже естественным путем выработан коллективный иммунитет.
и да, коллективный иммунитет- это не про то, что вы вообще больше не заболеете этим вирусом. Это про то, что столкнувшись в следующий раз с этой инфекцией, организм знает как с ней бороться именно потому что с ней уже сталкивался естественным или искусственным путем( переболел или вакцина)
А то что ковид будет сезонной инфекцией еще в прошлом году понятно было. Не всем конечно)
Грипп-то все? нет его?
30.03.2021 10:28
Горожанин
Грипп-то все? нет его?
Ковид по сути тот-же грипп тока в другой руке. Скажем даже иначе адванседгрипп.