Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции в России достаточно. Его слова приводит РИА Новости.
"Мы развернули сейчас в общей сложности девять производственных площадок разных типов вакцин. Сегодня вакцины достаточно, производственный комплекс справляется", – сказал глава Минздрава.
Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, что заболеваемость ковидом может вырасти уже весной, однако вряд ли достигнет показателей осеннего пика. В ведомстве также отметили, что в связи с вакцинацией и соблюдением ограничений сейчас прослеживается тренд к снижению заболеваемости.
За последние сутки в России зарегистрировали 8 277 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 98,4 тыс. пациентов скончались.
Комментарии
Хохол?
Дык, а почему тогда такой низкий процент вакцинированных?! И почему Путин шифруется - боятся, что вакцины, которой он якобы привился на всех не хватит?!
31.03.2021 08:38
- гость -
Никто не обязан тебе докладывать.
31.03.2021 09:23
- гость -
Ну тебя же обязали здесь гадить! А вопросы чисто риторические...
Где цифры?
Достаточно ,на мой взгляд, это когда на 140 милионов человек , 140 милионов доз , и пара десятков тысяч на складе . А тут опять пустые слова , как и у всей ЕдРы
На Украине вакцину продают, причем ужасно дорого, до трех тысяч долларов
На Украине вакцину продают, причем ужасно дорого, до трех тысяч долларов
У нас уже рассматривают идею предложить вакцинировать юго-восток Украины бесплатно, где-нибудь в Крыму или на границе с Ростовской областью
У меня знакомые из Германии собрались в Россию ехать, вакцинироваться
31.03.2021 10:33
- гость -
Где цифры?
Достаточно ,на мой взгляд, это когда на 140 милионов человек
Зачем вам 140 млн вакцины и где вы ее будете хранить? Последняя партия в Алтайский край около 30 000 комплектов, для желающих пока хватит.
около 30 000 комплектов, для желающих пока хватит
А как же план вакцинировать 1,1 млн к сентябрю? Надо 36 раз по 30 тысяч
Про 1,1 млн это было бла-бла-бла