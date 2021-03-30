Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции в России достаточно. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы развернули сейчас в общей сложности девять производственных площадок разных типов вакцин. Сегодня вакцины достаточно, производственный комплекс справляется", – сказал глава Минздрава.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, что заболеваемость ковидом может вырасти уже весной, однако вряд ли достигнет показателей осеннего пика. В ведомстве также отметили, что в связи с вакцинацией и соблюдением ограничений сейчас прослеживается тренд к снижению заболеваемости.

За последние сутки в России зарегистрировали 8 277 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 4,5 млн человек, 98,4 тыс. пациентов скончались.