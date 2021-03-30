Суточный минимум заражений ковидом за март выявили в России

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8 277 – до 4 536 820 человек. Это минимальное значение за весь март 2021-го. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся в Москве (+1291 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+719) и Московской области (+556). Алтайский край (+101) на 30 марта занимает 19-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 155 996 человек, в том числе 9 588 – за последние сутки.

Скончались ещё 409 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 98 442 летальных случая.

В общей сложности в России провели более 119,9 млн лабораторных исследований на коронавирус. 188 тысяч тестов сделали за последние сутки.