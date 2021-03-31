Лёд на Бии будут взрывать с помощью вертолётов

Сапёры Центрального военного округа проведут подрывы льда на Бии в Бийском районе Алтайского края. Взрывные работы на реке начнутся 31 марта.

Как отмечает пресс-служба ЦВО, в зоне риска подтопления находятся населённые пункты с численностью свыше четырёх тысяч жителей, а также ряд объектов производственной, социальной сфер и ЖКХ.

В воинских частях, дислоцированных в Сибири, подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортёры и санитарные машины с медработниками.

Отдельно в новосибирском аэропорте Толмачёво подготовили звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.

Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обсудил подготовку к паводку. В ходе совещания глава алтайского Гидрометцентра Дмитрий Савин отметил, что сейчас на большинстве рек региона толщина льда составляет от 45 до 98 см, что значительно выше прошлогодних значений.