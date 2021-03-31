Лёд на Бии будут взрывать с помощью вертолётов

Сапёры Центрального военного округа проведут подрывы льда на Бии в Бийском районе Алтайского края. Взрывные работы на реке начнутся 31 марта.
Как отмечает пресс-служба ЦВО, в зоне риска подтопления находятся населённые пункты с численностью свыше четырёх тысяч жителей, а также ряд объектов производственной, социальной сфер и ЖКХ.
В воинских частях, дислоцированных в Сибири, подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательные команды. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортёры и санитарные машины с медработниками.
Отдельно в новосибирском аэропорте Толмачёво подготовили звено вертолетов Ми-8, которое готово провести бомбометание в указанном районе.
Напомним, что ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям и обсудил подготовку к паводку. В ходе совещания глава алтайского Гидрометцентра Дмитрий Савин отметил, что сейчас на большинстве рек региона толщина льда составляет от 45 до 98 см, что значительно выше прошлогодних значений.
Комментарии
Журналисты! "По Бие???"
У меня сейчас ребенок учится в 3-м классе и изучает правила написания окончаний и существительных 1 склонения, имеющих буквенное сочетание в конце слова -ия..
Вы ведь сами на эту тему писали: https://www.amic.ru/news/300838/
а если промажут, кто отвечать будет, стрелочник?
1.03.2021 13:27
- гость -
а если промажут
да ни чего страшного, больше боятся будут
А не легче на лед с тех же самолетов-вертолетов насыпать угольной крошки?
Под действием солнышка само растает. И экологически безвредно.
И рыбу глушить не будут.
Да и дешевле должно получиться.