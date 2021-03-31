В Алтайском крае будут искать новые объекты для приватизации

Виктор Томенко одобрил план приватизации имущества на 2021-2023 годы. Об этом стало известно во время заседания правительства, которое прошло в среду, 31 марта.
Заместитель начальника управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов рассказал, что сейчас во владении региона находится 21 краевое унитарное предприятие и 45 хозяйственных обществ.
Ожидается, что в 2021 году региональная казна получит от приватизации не менее 112 млн рублей. И столько же ежегодно до 2023-го.
Глава региона подчеркнул, что в проект плана приватизации включили имущество, которое не приватизировали за минувшие три года, за исключением Бийского автовокзала, который решили не передавать в частные руки. Томенко также призвал руководителей комитетов выявлять имущество, которое можно приватизировать.
Напомним, в 2020-м году Алтайский край заработал 199 млн рублей на продаже имущества, которое находилось в собственности региона. Всего регион реализовал 41 объект недвижимости, включая три земельных участка, а также пакеты акций двух хозяйствующих обществ.
Комментарии
Бес предел!!! Все равно Разворуют, а ответ держать не кому. Ур-Ря!!!
Всё продать хотят. даже остатки
Торгаши. Какое производство? какие заводы? Найти и продать. Встретить накрыть стол и попросить. Ну и без награды не остаться.
теперь давайте посмотрим к чему это разбазаривание приводит для простых людей:
С 2019 года школу фигурного катания на бесплатной основе закрыли. Дети полностью занимаются за счет родителей. Стоимость аренды льда достигает 11 тысяч рублей за час. Для нас это непосильная сумма", – сказала женщина в интервью изданию Толк
все это произошло после того как дворец спорта был продан с молотка, а новый владелец устанавливает такие цены которые считает нужным
31.03.2021 16:34
krash
За это новый орден дадут.
Какой же Витя "молодец"! ВСЁ продать и , наверное, потом свалить из края в Белокаменную) Неужели не всем ещё понятно, что капитализм, особенно в нашем бедном крае, работает против простого народа! Неужели у наших властей ума хватает только "на продать"?!
Приватизация-> металлолом, ТЦ
Так и запишем Витька Риэлтор. Какое развитие??? Безнадёга...
112 млн - это на карманные расходы. А дальше все, кердык!!!?
Ленина 59 отличное здание под приватизацию. Желательно, с обитателями
Всё, что лежало на поверхности, уже прочифирили. Теперь уже надо "выявлять".
Когда закончится земли и объекты для распродажи, начнете продавать долг перед родиной, воздух, право называться человеком?
Под видом эффективности частного капитала - распродают последнюю частную собственность, при чем делается это в кризис, когда наступает угроза обесценивания денег. Государство получает от этого копейки, а карманы чьи-то обогащаются.
вообще приватизацию в России промышленного сектора, аренду земли иначе как грабежом назвать нельзя.
вы работать вообще не хотите?????????