В Алтайском крае будут искать новые объекты для приватизации

Виктор Томенко одобрил план приватизации имущества на 2021-2023 годы. Об этом стало известно во время заседания правительства, которое прошло в среду, 31 марта.

Заместитель начальника управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов рассказал, что сейчас во владении региона находится 21 краевое унитарное предприятие и 45 хозяйственных обществ.

Ожидается, что в 2021 году региональная казна получит от приватизации не менее 112 млн рублей. И столько же ежегодно до 2023-го.

Глава региона подчеркнул, что в проект плана приватизации включили имущество, которое не приватизировали за минувшие три года, за исключением Бийского автовокзала, который решили не передавать в частные руки. Томенко также призвал руководителей комитетов выявлять имущество, которое можно приватизировать.

Напомним, в 2020-м году Алтайский край заработал 199 млн рублей на продаже имущества, которое находилось в собственности региона. Всего регион реализовал 41 объект недвижимости, включая три земельных участка, а также пакеты акций двух хозяйствующих обществ.