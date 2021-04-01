В Барнауле устранили аварию на газопроводе

Выброс газа из газопровода, повреждённого во время земляных работ, прекращён, рассказали amic.ru в пресс-службе барнаульского водоканала.

"Выход газа был оперативно остановлен, сеть перекрыта. Какой-либо угрозы для безопасности жителей улицы Водопроводной и близлежащих зданий нет, – уточнили в компании. – Работы по выданному администрацией ордеру водоканал продолжит после устранения повреждения газовиками".

В "Росводоканале Барнаул" рассказали, что повреждение произошло во время работ на бесхозном водоводе на улице Водопроводной.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. Подача газа временно приостановлена в 212 домах частного сектора.