Накануне депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев провел в Барнауле встречу со студентами Алтайской академии гостеприимства. Учащиеся поговорили с политиком о том, для чего нужен красный диплом, почему "троечники" ценятся работодателями, а также выяснили - зачем ходить на выборы.

"Самое главное, что для депутата Госдумы или любого другого уровня – это общение с людьми. Для того, чтобы создавать работающие законы, необходимо общаться с гражданами и понимать, какие проблемы существуют. Но самое главное – это база: образование, воспитание; те азы, без которых нет будущего не только в политике, но и других сферах деятельности", — цитирует парламентария сайт Алтайского реготделения "Справедливой России — За правду".

По словам Терентьева, стране необходимо качественное образование, активное подрастающее поколение. "Без вас государство задохнется, – отметил справоросс. – Вы должны отдавать себе отчет, что обязаны учиться, серьезно и ответственно подходить к учебе, впитывать знания как губки".

В отношении платного образования и его качества депутат высказался отрицательно – он против такого обучения. "Перед поступлением в любое высшее учебное заведение необходимо ввести жесткий этап отбора студентов, – уверен политик. – Учиться должны те, у кого есть для этого соответствующие умственные задатки, а не финансовые у родителей".

Александр Терентьев отметил, что стране необходимо образованное, думающее, целеустремленное, здоровое поколение с активной гражданской позицией: "В 2021 году пройдут большие выборы, многие из вас впервые пойдут на избирательные участки. И очень важно чтобы каждый понимал, что он идет туда не просто так, а потому что идет выбирать свое будущее на ближайшие пять лет".