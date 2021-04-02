Минздрав разобрался с "ошибочной" вакцинацией от ковида в барнаульской больнице

Минздрав Алтайского края провёл служебное расследование в барнаульской горбольнице № 12 из-за "случайной" вакцинации от коронавируса. Чтобы не допустить повторных ошибок, в стандартную операционную процедуру вакцинации внесли изменения, а для иммунизации от COVID-19 выделили отдельный прививочный кабинет.

Как сообщает пресс-служба министерства, с сотрудниками провели беседы, а 1 апреля состоялась конференция по теме "Приём пациента перед вакцинацией. Идентификация личности пациента перед вакцинацией. Контроль за постановкой вакцины".

Напомним, что 30 марта жительница Барнаула рассказала, что её мужу по ошибке поставили прививку от коронавируса, хотя он планировал вакцинироваться от гепатита и дифтерии. Ошибку обнаружили уже дома – в прививочном сертификате не было записей о нужных уколах, зато появилась отметка о прививке "Спутник V".

Позднее алтайский Минздрав назначил проверку по этому факту. Согласно заявлению, к работнику, допустившему ошибку, применят дисциплинарное взыскание.