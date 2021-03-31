Алтайский Минздрав разберётся с "невольной" вакцинацией от ковида

Минздрав Алтайского края назначил проверку после жалобы жительницы Барнаула на путаницу с вакцинацией. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе министерства.

"В медорганизации проводится служебное расследование. По его результатам будут сделаны выводы. При подтверждении фактов, изложенных в сети Интернет, к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание," – говорится в сообщении.

Напомним, женщина в соцсетях рассказала, что её муж собирался вакцинироваться от гепатита и дифтерии в городской больнице № 12. Мужчине поставили один укол. Уже дома, листая сертификат, он обнаружил, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке "Спутником V".