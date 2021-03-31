Алтайский Минздрав разберётся с "невольной" вакцинацией от ковида

Минздрав Алтайского края назначил проверку после жалобы жительницы Барнаула на путаницу с вакцинацией. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе министерства.
"В медорганизации проводится служебное расследование. По его результатам будут сделаны выводы. При подтверждении фактов, изложенных в сети Интернет, к работнику, допустившему ошибку, будет применено дисциплинарное взыскание," – говорится в сообщении.
Напомним, женщина в соцсетях рассказала, что её муж собирался вакцинироваться от гепатита и дифтерии в городской больнице № 12. Мужчине поставили один укол. Уже дома, листая сертификат, он обнаружил, что записей о нужных прививках нет, зато появилась запись о прививке "Спутником V".
Комментарии
Ужас! Вот так и приди на прививку от того же клеща, например, а тебе воткнут не пойми что.
Почему он не попросил показать ампулу, чтобы знать что именно ему ставят?
А вы, Виктор каждый раз просите ампулу?
воткнут не пойми что.
Почему не пойми что?! Очень даже понятно что. Куда то же ее девать надо эту вакцину
Не, ну а чего вы хотите - у врачей очевидно тоже есть показатели - вакцина поступила коли, иначе накажем!
Куда то же ее девать надо эту вакцину
ахахаха... точно!!!